Trailer zu "Avengers: Doomsday": Wenn selbst Thor Angst bekommt

"Wir werden ein Wunder brauchen", sagt Thor im ersten offiziellen "Avengers: Doomsday"-Trailer, ehe ein alter Bekannter in Erscheinung tritt. Verwundert die Augen reiben dürften sich auch Fans angesichts des überbordenden Star- und Figurenaufgebots.

Dass "Iron Man"-Star Robert Downey Jr. als Dr. Doom ins Marvel-Universum zurückkehrt, ist schon seit 2024 bekannt. Nun gibt es einen ersten Trailer.

Monatelang mussten sich Marvel-Fans mit kurzen Teasern, Concept-Arts und vielen tickenden Uhren begnügen. Jetzt ist Schluss mit dem Rätselraten: Der erste ausführliche Trailer zu "Avengers: Doomsday" ist online und liefert deutlich mehr Einblicke in Handlung, Besetzung und die Konflikte, die den fünften "Avengers"-Film prägen werden.

Robert Downey Jr. wird zur größten Bedrohung des MCU

Im Zentrum steht ein altbekanntes Gesicht in neuer Rolle: Robert Downey Jr., einst als Tony Stark aka "Iron Man" das Herzstück des Marvel Cinematic Universe, kehrt nun als Widersacher Doctor Doom zurück. Laut Studio-Beschreibung nutzt der Bösewicht sein Wissen über Wissenschaft und Magie aus, um eine wachsende Krise im Multiversum für seine eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Die Folge: Heldinnen und Helden aus unterschiedlichen Universen geraten aneinander, während gleichzeitig eine Gefahr abgewendet werden muss, die alles bisher Dagewesene übertrifft.

Konkret bedeutet das wohl: Die ursprünglichen Avengers treffen auf die Thunderbolts und Fantastic Four sowie auf eine Version der X-Men (unter anderem Patrick Stewart als Professor X und Ian McKellen als Magneto) - und längst nicht alle ziehen dabei zunächst an einem Strang. Der Trailer zeigt bereits erste Reibereien zwischen den Lagern, etwa zwischen Yelena (Florence Pugh) und Mystique (Rebecca Romijn) oder zwischen Shang-Chi (Simu Liu) und Gambit (Channing Tatum). Eine Figur scheint dabei eine verbindende Rolle einzunehmen: Thor (Chris Hemsworth), der im Trailer selbst betont, welches Ausmaß die Bedrohung durch Doom inzwischen angenommen hat - und wie sehr er sich fürchtet.

Ein Staraufgebot wie nie zuvor

Neben Chris Hemsworth sind im Trailer zahlreiche bekannte Gesichter zu sehen, darunter Chris Evans als "alter" Captain America, Anthony Mackie in der Rolle des neuen Captain America, Paul Rudd als Ant-Man sowie die Fantastic Four rund um Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach. Auch zahlreiche Figuren aus "Black Panther" und "Shang-Chi" sind mit von der Partie. Damit dürfte "Avengers: Doomsday" das bislang größte Ensemble bringen, das ein einzelner MCU-Film je vereint hat.

Für Regie zeichnen erneut Joe und Anthony Russo verantwortlich, die schon mit "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame" bewiesen haben, wie sich ein derart umfangreiches Figurenaufgebot bündeln lässt - und wie man damit Milliarden Dollar verdient.

Kinostart und Konkurrenz

"Avengers: Doomsday" startet am 18. Dezember 2026 in den Kinos. Damit trifft der Film fast zeitgleich auf "Dune: Part Three" - ein direkter Vergleich, der in der Fan-Community längst für Gesprächsstoff und die Wortschöpfung "Dunesday" sorgte. Wer sich an der Kinokasse durchsetzt, wird sich im Dezember zeigen.

Schon jetzt steht zudem fest, wie es danach weitergeht: Die direkte Fortsetzung "Avengers: Secret Wars" soll rund ein Jahr später, im Dezember 2027, den Abschluss der laufenden Multiversum-Saga bilden.

Bis dahin bleibt genug Zeit, den neuen Trailer in der TVA-Dauerschleife zu schauen - und zu spekulieren, wie viele weitere Überraschungsgäste Marvel bis zum Kinostart noch aus dem Hut zaubert.