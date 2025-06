Tragödie um Josefa von Hohenzollern: Schwanger mit 51 – und plötzlich Witwe

Die ehemalige "Singende Bürgermeisterin" Josefa von Hohenzollern (51), geborene Schmid, erwartet ihr erstes Kind – doch das Glück wird von einem schweren Schicksalsschlag überschattet. Ihr Ehemann Harald von Hohenzollern (†63) ist völlig unerwartet gestorben.

Als sie noch Bürgermeisterin in Kollnburg im Bayerischen Wald war, stach sie immer wieder heraus: Josefa von Hohenzollern, damals noch Schmid. Bekannt wurde sie als "Singende Bürgermeisterin".

Josefa Schmid heiratete und zog nach Baden-Württemberg

Mittlerweile ist sie nach Baden-Württemberg umgezogen, hat geheiratet, trägt einen Adelstitel und verkündete erst vor wenigen Tagen, dass sie mit 51 Jahren ein Baby erwartet.

Baby mit 51 Jahren: Schwangere ist Witwe

Nun der Schock: Ihr Ehemann ist tot. Wie sie selbst bei Facebook am Mittwoch schrieb, sei ihr "geliebter Ehemann" Harald von Hohenzollern "völlig unerwartet" an einem plötzlichen Herztod gestorben. Mit nur 63 Jahren. Er war laut seiner Homepage im Diamantenhandel in Namibia tätig.

Harald von Hohenzollern bricht zusammen und stirbt

Laut "Stuttgarter Nachrichten" brach er zusammen, als er ins Auto steigen wollte. Die Witwe schreibt: "Dieser Verlust trifft mich sehr tief." Sie brauche nun Zeit, zu trauern, und auch für das ungeborene Kind. Deswegen ziehe sie sich in den nächsten Tagen aus dem Wahlkampf ums Bürgermeister-Amt in Leonberg zurück, ebenso aus Social Media.

Mit ihrer Kandidatur wollte sie zeigen, dass eine frischgebackene Mama auch Oberbürgermeisterin sein kann. Das hatte sie erst kürzlich betont.

Unter dem Post finden sich bereits viele Beileidsbekundungen, auch aus ihrer alten Heimat. Viele können es nicht fassen: "Habe keine Worte dafür", schreibt zum Beispiel ein Nutzer. Eine andere hat diese Botschaft hinterlassen: "Vielleicht kann es Ihnen ein Trost sein, dass Sie ein Kind erwarten und somit ein kleiner Teil von Ihrem Ehemann immer bei Ihnen bleiben wird."