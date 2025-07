Tragischer Unfall: Liverpool-Star Diogo Jota stirbt mit nur 28 Jahren

Der portugiesische Fußballnationalspieler Diogo Jota ist laut eines Medienberichts bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Jota, der für den FC Liverpool spielte, wurde nur 28 Jahre alt.

Diogo Jota (1996-2025) ist tot. Der portugiesische Fußballprofi ist im Alter von nur 28 Jahren bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen, wie die . Jota war portugiesischer Nationalspieler und stand beim FC Liverpool unter Vertrag.

Diogo Jota hatte erst im Juni geheiratet

Der Fußballspieler hatte erst vor wenigen Tagen, am 22. Juni, . Neben seiner Frau hinterlässt Jota auch drei Kinder. Der Fußballspieler soll sich mit seinem 26-jährigen Bruder André in dem Fahrzeug befunden haben.

Der Unfall soll sich laut des Berichts am Morgen des heutigen 3. Juli auf der Autobahn A-52 in der spanischen Provinz Zamora ereignet haben - in der Nähe der Gemeinde Palacios de Sanabria. Augenzeugen, die den Notruf alarmiert haben, hätten davon berichtet, dass der Wagen von der Autobahn abgekommen sei und Feuer gefangen habe.

Behörden bestätigen Unfall auf der A-52

Offenbar ist auch Diogo Jotas Bruder André ums Leben gekommen. Die Provinzialverwaltung von Zamora , dass es auf der A-52 zu einem Unfall gekommen ist, bei dem zwei junge Menschen im Alter von 28 Jahren und 26 Jahren gestorben sind. Auch hier ist die Rede davon, dass das Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Die Flammen hätten zudem auf die Vegetation übergegriffen.

Diogo Jota wurde in Porto geboren. Er stand seit 2020 beim englischen FC Liverpool unter Vertrag. Sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Portugals gab er im Jahr 2019.