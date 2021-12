Tränenreiches Wiedersehen bei Leonardo DiCaprio und Kate Winslet

Fast drei Jahre konnten sich Leonardo DiCaprio und Kate Winslet Corona-bedingt nicht sehen. Bei ihrem Wiedersehen flossen deshalb Tränen.

Leonardo DiCaprio (47, "Don't Look Up") und Kate Winslet (46, "Mare of Easttown") sind seit ihrem Mega-Erfolg mit dem Liebesdrama "Titanic" (1997) eng befreundet. berichtet Winslet nun von einem tränenreichen Wiedersehen mit ihrem Kumpel Leo - nach fast drei Jahren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Sie haben sich "wegen Covid vermisst"

Die Corona-Pandemie habe ein Treffen zwischen dem US-Amerikaner und der Britin über einen langen Zeitraum verhindert. "Es ist nicht so, dass ich in New York war oder er in London und es eine Chance gegeben hätte, zusammen zu Abend zu essen oder einen Kaffee zu trinken und sich auf den neuesten Stand zu bringen. Wir konnten unsere Länder nicht verlassen", erklärt die 46-Jährige. Wie viele Freunde überall auf der Welt hätten auch sie und ihr zweimaliger Leinwandpartner sich "gegenseitig wegen Covid vermisst".

Beim freudigen Wiedersehen der beiden Oscarpreisträger seien bei Winslet schlussendlich alle Dämme gebrochen. "Ich konnte nicht aufhören, zu weinen", erinnert sie sich an den Moment in Los Angeles. "Ich kenne ihn schon mein halbes Leben!" DiCaprio sei ein "sehr enger Freund", ihre Bande halte ein Leben lang.

Die fast gleichaltrigen Hollywood-Stars standen nach ihrem internationalen Durchbruch mit "Titanic" 2008 erneut gemeinsam vor der Kamera. In dem Drama "Zeiten des Aufruhrs" von Regisseur Sam Mendes (56) spielten sie das frustrierte in einem Vorort lebende Ehepaar Wheeler, dessen Leben einen anderen Kurs genommen hat als ursprünglich geplant.