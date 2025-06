Tränenreiche Dankesrede: Nicole Scherzinger gewinnt ersten Tony Award

Mit Tränen in den Augen nahm Nicole Scherzinger ihren ersten Tony Award entgegen. Die ehemalige Pussycat-Dolls-Sängerin wurde für ihre Broadway-Hauptrolle in "Sunset Blvd." ausgezeichnet. Zu der Preisverleihung erschien sie in einer roten Traumrobe.

Nicole Scherzinger (46) stand am Sonntag (8. Juni) auf der Bühne der Radio City Music Hall in New York und hielt ihren ersten Tony Award in den Händen. Die ehemalige Pussycat-Dolls-Sängerin wurde für ihre Rolle der Norma Desmond in "Sunset Blvd." ausgezeichnet.

Kurz zuvor hatte Scherzinger, die an dem Abend eine rote Paillettenrobe trug und damit auch modisch glänzte, beim Publikum bereits mit ihrer Performance von "As If We Never Said Goodbye" für Standing Ovations gesorgt. Anschließend stand sie als Siegerin in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einem Musical" vor den Kameras und konnte ihre Emotionen kaum zurückhalten.

Nicole Scherzinger dankt ihrer Mutter und ihrem Verlobten

"Ich muss zunächst Gott danken, der mich bei jedem Schritt getragen hat", begann die 46-Jährige ihre Dankesrede sichtlich bewegt. Den Tony Awards dankte Scherzinger dafür, "dass sie den Traum dieses kleinen hawaiianisch-ukrainisch-philippinischen Mädchens wahr gemacht haben". Besonders rührend war die Hommage an ihre Mutter, die sie mit 18 Jahren bekommen und alles für sie aufgegeben habe. Einen Dank richtete die Sängerin auch an ihren Verlobten Thom Evans (40), den ehemaligen schottischen Rugby-Spieler: "Er glaubt an mich, wenn ich vergesse, an mich selbst zu glauben."

Weiter führte Scherzinger aus: "Als ich aufwuchs, hatte ich immer das Gefühl, nicht dazuzugehören, aber ihr alle habt mir das Gefühl gegeben, dass ich dazugehöre und endlich zu Hause angekommen bin." Mit einer ermutigenden Botschaft an alle, die sich ebenfalls als Außenseiter fühlen, schloss sie ihre tränenreiche Ansprache: "Falls da draußen jemand ist, der das Gefühl hat, nicht dazuzugehören oder dass seine Zeit noch nicht gekommen ist - gebt nicht auf. Macht einfach weiter und gebt und gebt, denn die Welt braucht eure Liebe und euer Licht mehr denn je. Das ist ein Beweis dafür, dass die Liebe immer gewinnt."

Die britische Schauspielerin und Sängerin Cynthia Erivo (38) führte durch den Abend der Tony Awards. räumte Darren Criss (38) den Award als "Bester Hauptdarsteller in einem Musical" für "Maybe Happy Ending" ab. "Succession"-Star Sarah Snook (37) wurde für ihr Broadway-Debüt "The Picture of Dorian Gray" als "Beste Hauptdarstellerin in einem Theaterstück" ausgezeichnet und der nonbinäre Schauspielstar Cole Escola (38) gewann den Preis für "Oh, Mary!" in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück". George Clooney (64), der für seine Rolle im Stück "Good Night, and Good Luck" nominiert war, ging damit leer aus. "Maybe Happy Ending" wurde als "Bestes Musical" geehrt und "Purpose" sahnte den Preis für das "Beste Theaterstück" ab.