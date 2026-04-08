Tränen bei Patricia Blanco: Sie macht schweren Verlust öffentlich

Patricia Blanco meldet sich mit Worten der Trauer: Die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco musste sich über die Osterfeiertage von ihrer geliebten Hündin Sissi verabschieden – ein Verlust, der ihr sehr nahe geht.

Es ist der schwerste Moment, den Patricia Blanco als Hundemama nun erleben musste: Ihre tierische Begleiterin Sissi hat ihre letzte Reise angetreten. Am Ostermontag (6. April) meldete sich die Reality-Ikone unter Tränen bei ihren Fans – nur wenige Stunden später war ihr geliebter Vierbeiner gestorben.

Patricia Blanco unter Tränen: "Ihr gehts gar nicht gut"

"Ich wollte mal ein Update zu meiner Hündin geben, ihr gehts gar nicht gut", teilte Patricia Blanco in den sozialen Medien mit. In einem Video zeigte sie sich sichtlich emotional. "Sie ist gerade wieder umgekippt, hat uriniert, hat geweint." Für die Tochter von Roberto Blanco war klar, dass ihr und ihrer Sissi nur noch wenige gemeinsame Tage bleiben. "Ich verbringe jetzt noch die schönste Zeit mit ihr. So ist das Leben."

Abschied von geliebter Hündin: "RIP Sissi"

Patricia Blanco kündigte an, einen Tierarzt aufsuchen zu wollen. Dabei betonte sie, wie wichtig es sei, seine Liebsten – ob tierisch oder menschlich – nah bei sich zu haben. Einen Tag später folgte am Dienstagmorgen (7. April) dann die traurige Nachricht: Ihre Hündin ist gestorben. "RIP Sissi", schrieb sie zu einem Schnappschuss über ihren Verlust.

Patricia Blanco trauert um Hündin Sissi. © instagram/patriciablancoofficial

Der kleine Vierbeiner kam in das Leben von Patricia Blanco, als ihre Familie mit einem anderen Verlust zu kämpfen hatte. "Ich habe mit meiner Mutter in Südfrankreich gelebt und sie hatte ihren Hund verloren", berichtete die 54-Jährige. "Ich dachte, ich tue meiner Mutter einen Gefallen. Dann bin ich in diesen Hundeladen gegangen. [...] Sie war ganz hinten im Käfig, die Sissi, und ich wusste, sie fühlt sich nicht wohl." Nach dem ersten Blick in die Augen war es um die Tochter von Roberto Blanco dann geschehen: "Ich wusste, sie wollte mit."

Doch dann kam alles anders, denn die Mutter von Patricia Blanco wollte keinen neuen Hund. Tochter Patricia wurde schnell klar: Sissi bleibt in ihrem Leben. "Malteser suchen sich ihre Herrchen aus", betonte die Reality-Queen. Umso größer ist nun die Trauer nach dem schweren Verlust.