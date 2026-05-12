Tränen bei "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Star: "Viel Auf und viel Ab"

Während die Medienbranche so unsicher wie nie wirkt, darf sich ein Star aus dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen" über eine besondere Ehre freuen: Matthias Killing ist der neue Moderator von "The Voice of Germany". Nun verrät der 46-Jährige, dass deswegen tatsächlich Tränen geflossen sind – und das nicht nur bei ihm.

Matthias Killing (3.v.li.) moderiert unter anderem beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen". Eine neue Karriere-Chance entlockte ihm jetzt Tränen der Rührung.

Für Matthias Killing (46) beginnt ein aufregendes neues Karriere-Kapitel: Vor wenigen Tagen gab Sat.1 bekannt, dass der "Frühstücksfernsehen"-Star zukünftig an der Seite von Melissa Khalaj (36) durch "The Voice of Germany" führen darf. Wie er von der Senderentscheidung erfahren hat und warum sogar Tränen geflossen sind? Matthias Killing gewährt nun ehrliche Einblicke in seine Gefühlswelt.

Matthias Killing bei "The Voice": "Total abgefahren"

Nachdem Thore Schölermann (41) im März 2026 seinen "The Voice"-Exit verkündet hatte, war über seine mögliche Nachfolge gemunkelt worden. Inzwischen steht fest, dass Matthias Killing die Moderation übernimmt. Damit geht für ihn ein echter Traum in Erfüllung: "Ich bin wahnsinnig glücklich", verrät er in seinem Podcast "Redebedarf", den er mit TV-Kollegin Karen Heinrichs (52) moderiert.

Für den Star aus dem "Frühstücksfernsehen" habe das Gesangsformat einen ganz besonderen Stellenwert: "Es gibt ja diese Lagerfeuer-Momente, die man noch mit der ganzen Familie vor dem TV verbringt. Und bei uns gibt es seit vielen Jahren zwei: Das eine ist 'Let’s Dance' und das andere Lagerfeuer ist eben 'The Voice'." Aus diesem Grund schätze sich Matthias Killing einfach nur glücklich: "Jetzt darf ich das moderieren, das ist total abgefahren."

Zusammen mit Melissa Khalaj präsentiert Matthias Killing ab der 16. Staffel "The Voice of Germany". Die Dreharbeiten von den "Blind Auditions" sind bereits gestartet. © dpa/The Voice of Germany

"The Voice of Germany": Matthias Killing weinte nach Sat.1-Anruf

Nach zahlreichen Gesprächen mit den Senderchefs von Sat.1 und ProSieben, erinnert sich Matthias Killing an einen Moment besonders gerne zurück: "Als Marc [Rasmus von Sat.1] mich angerufen hat und dann endgültig gesagt hat: So, wir haben's jetzt, willst du? Da hab ich eine Träne verdrückt. Ich war völlig platt", gibt der 46-Jährige offen zu. "Ich konnte es am Anfang nicht glauben."

Der Moderator weiß noch genau, wie ihn der Anruf erreicht hatte: "Wirklich, ich stand draußen auf der Straße hier bei mir, ganz alleine, und ich hab wirklich erst mal eine Runde geheult." Große Emotionen, die sich sogar auf seine Ehefrau übertragen sollten: "Svenja hat dann geheult vor Freude, weil die natürlich auch viel Auf und auch viel Ab mitbekommen hat in meinem Fernsehweg", erzählt der Vater eines Sohnes.

In unruhigen TV-Zeiten: "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Star gibt Tränen zu

Gerade in bewegten und unruhigen Zeiten, in denen viele TV-Kollegen ihre Jobs verloren haben, bedeutet diese neue Aufgabe für Matthias Killing besonderes Glück.

Svenja Killing war von der großen Freude ihres Ehemanns sehr ergriffen. © imago/Eventpress

Thore Schölermann verlässt "The Voice" nach 14 Jahren

Für "The Voice of Germany", das bereits seit 2011 produziert wird, bedeutet der Moderationswechsel den Beginn einer neuen Ära: Zuvor führte Thore Schölermann ganze 14 Jahre lang durch das Format. Am 18. März hatte der Moderator seinen Ausstieg aus der Sendung bekannt gegeben – "aus persönlichen Gründen", wie ein Sendersprecher der AZ mitteilt.

Thore Schölermann präsentierte "The Voice of Germany" seit der zweiten Staffel. Im März 2026 gab er seinen Rücktritt bekannt. © Sat.1/André Kowalski

Der Sender hatte sich nach Bekanntwerden der Entscheidung öffentlich bei dem Moderator bedankt: "Schon seit der zweiten Staffel 'The Voice of Germany' hat Thore Schölermann nicht nur unsere Zuschauer:innen vor dem TV, sondern auch alle Talente und Coaches als vertrauter Begleiter auf und hinter der Bühne durch unsere Musikshow geleitet", so Sat.1. "Danke, lieber Thore, für diese besondere Reise."

Doch auch für den neuen Gastgeber des beliebten Formats fand der Sender zum Drehstart vor wenigen Tagen nette Worte: "Herzlich Willkommen bei #TVOG, lieber Matthias! Mit dir als neuem Moderator gewinnen wir nicht nur einen würdigen Nachfolger für Thore Schölermann, sondern auch ein wohlvertrautes Gesicht für unsere Zuschauer:innen", hieß es in einem offiziellen Statement.