Tränen bei Schlager-Star Jürgen Drews: "Muss mich oft zusammenreißen"

Eigentlich hat Jürgen Drews der Bühne Lebwohl gesagt. In einer TV-Show hat er jetzt aber eine Ausnahme gemacht und ist gemeinsam mit Tochter Joelina aufgetreten. Der Schlagerstar zeigte sich dabei ganz emotional.

"So viel Wärme. Da hatte ich Gänsehaut und bekomme fast Tränen in die Augen" – mit diesen herzlichen Worten begrüßte Gerry Friedle aka DJ Ötzi seinen Freund Jürgen Drews in der Sendung " ". Für den Schlagerstar war das ein besonderer Auftritt, denn er hat sich eigentlich in den Ruhestand verabschiedet.

Gemeinsam mit Tochter Joelina Drews: Emotionaler TV-Auftritt in Weihnachtsshow

Gemeinsam mit seiner Tochter Joelina sang Jürgen Drews das Lied "Mein größtes Geschenk". Die Zeiten, in denen der 80-Jährige ausgelassen über die Bühne flitzte, sind vorbei. Durch die unheilbare Nervenkrankheit Polyneuropathie muss er sich sehr zurücknehmen – eine Performance mit seiner Tochter wollte sich Drews dennoch nicht entgehen lassen.

Geheimtrick von Jürgen Drews: "Damit ich jetzt nicht weine"

"Wir wollten schon immer was zusammen machen", schwärmte der Sänger über den Auftritt. Dennoch sei das für ihn nicht einfach, wie Jürgen Drews zugab: "Das einzige Gefährliche an dem Lied ist, dass ich mir denke: Wann muss ich mich denn drehen?" Das Problem lag aber nicht an einer komplizierten Choreografie, sondern vielmehr in seinen Emotionen. "Meine Tränen kommen immer so schnell und dann drehe ich mich immer."

Joelina Drews mit Papa Jürgen in der BR-Sendung "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'". © Screenshot BR

Mit diesem Geheimtrick versuche Jürgen Drews zu verhindern, dass das Publikum davon etwas merkt. Für Kollege und Promi-Kumpel DJ Ötzi ist das verständlich, dennoch merkte er an: "Man darf auch mal weinen. Ich muss mich sehr zusammenreißen, damit ich jetzt nicht weine." Mit diesen Worten berührte er auch Drews: "Dann haben wir ja was gemeinsam. Ich muss mich sehr oft zusammenreißen."

Schlagerstar gibt Entwarnung wegen Krankheit: "Keine Sorge"

Während sich Jürgen Drews in der Sendung noch auf das Weihnachtsfest freute, wurde er an den Feiertagen von der bitteren Realität eingeholt. Eigentlich wollte der Schlagerstar mit seiner Familie in Kitzbühel feiern, doch es kam eine Krankheit dazwischen. "Keine Sorge, es ist nur die Grippe", teilte er via Instagram mit. Wenn es dem 80-Jährigen wieder besser geht, wird man ihn im neuen Jahr bestimmt noch mal an der Seite seiner Tochter im TV sehen.