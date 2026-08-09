Tränen bei "Immer wieder sonntags": Beliebter Sänger wird von Sohn überrascht

Bewegender hätte die aktuelle Ausgabe von "Immer wieder sonntags" kaum sein können: Während seines Auftritts wurde Kastelruther-Spatzen-Frontmann Norbert Rier von seinem Sohn Alexander überrascht, der ihm in seiner schwersten Phase Halt gegeben hatte.

Am 9. August flimmerte bereits die zehnte Ausgabe von "Immer wieder sonntags" über die Fernsehbildschirme - und läutete damit den Endspurt der Staffel ein. Nur noch drei Folgen bleiben, bevor eine Ära endet: Den Sparmaßnahmen der ARD fällt damit ausgerechnet einer der beliebtesten Dauerbrenner zum Opfer, denn die Show wird nach dieser Saison ersatzlos abgesetzt.

Sänger der Kastelruther Spatzen bricht in Tränen aus: "Ich bin stolz darauf"

An das bevorstehende Aus verschwendete in der aktuellen Ausgabe jedoch niemand einen längeren Gedanken. Ganz im Gegenteil: Schlagerstars wie Julian David, Semino Rossi, Annemarie Eilfeld, Uta Bresan und Achim Petry garantierten beste Unterhaltung und unbeschwerte Stunden. Letzterer bewies dabei nicht nur sein Gesangstalent, sondern auch seine Qualitäten am Herd. In der Starküche schwang der Sohn von Wolfgang Petry den Kochlöffel und kündigte augenzwinkernd an: "Das ist ein nicht so hochwertiges Essen, aber im Geiste hochwertig."

Auf dem Teller landete ein wahrer Kindheitsklassiker: Fischstäbchen mit Kartoffelpüree, Spinat und Spiegelei. Moderator Stefan Mross zeigte sich begeistert: "Ich liebe es!" Eine Sache stößt ihm allerdings bis heute sauer auf: Dass Wolfgang Petry noch nie in der Show zu Gast war. Geht es nach Mross, soll sich das schnellstens ändern. In Anspielung auf dessen neue Single gestand er: "Ich hab 'Morgengold', wenn Wolfgang Petry mit seiner Band vielleicht mal bei 'Immer wieder sonntags' zu Gast ist."

Julian David begeisterte das "Immer wieder sonntags"-Publikum mit seinem Song "Anders als man liebt". © Screenshot ARD

Emotionaler Moment: Norbert Rier wird von Sohn Alexander überrascht

Anschließend wurde es bei "Immer wieder sonntags" höchst emotional: Norbert Rier, Frontmann der Kastelruther Spatzen, blickte auf der Bühne auf eine extrem schwere Zeit zurück. Nach einem Schlaganfall und anhaltenden Herzproblemen im vergangenen Jahr waren Auftritte für den Sänger lange Zeit undenkbar.

Um die Fans nicht zu enttäuschen, sprang kurzerhand sein Sohn Alexander ein und übernahm den Part seines Vaters in der Volksmusikgruppe. "Er hat es super gemacht. [...] Er hat mich gut vertreten und ich bin stolz darauf", schwärmte Norbert Rier nun bei "Immer wieder sonntags". Womit der 66-Jährige jedoch nicht rechnete: Alexander stand kurz darauf plötzlich auf der Bühne und sang für seinen geliebten Vater "Von Mann zu Mann".

Achim Petry kochte für Stefan Mross einen Kindheitsklassiker: Fischstäbchen mit Kartoffelpüree, Spinat und Spiegelei. © Screenshot ARD

Als Norbert seinen Sohn auf der Bühne erblickte, brachen bei ihm alle Dämme. Und auch Alexander konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten, als er die Rührung seines Vaters sah. "Du warst für mich von Anfang an mein größtes Idol", sang der 41-Jährige und rührte mit diesen Zeilen nicht nur seinen Papa zu Tränen, sondern auch das Publikum von "Immer wieder sonntags".

Dieser Newcomer darf weiter um den Titel "Sommerhitkönig" kämpfen

Zum Ende der Sendung wurde es schließlich noch einmal richtig spannend: Die Suche nach dem "Sommerhitkönig 2026" ging in die nächste Runde. Dieses Mal standen sich Anna Karina Henke und Sonny Kay gegenüber. Letzter überzeugte die Zuschauer bereits in der Vorwoche mit seinem Titel "Liebe geht weiter". Anna Karina hingegen musste das Publikum an diesem Sonntag erst noch von ihrem Song "Liebeselexier" überzeugen.

Das gelang der Newcomerin leider jedoch nicht: Nur 29 Prozent der "Immer wieder sonntags"-Zuschauer riefen für Anna Karina Henke an. Sonny Kay ging somit erneut als klarer Sieger hervor und darf weiterhin um den "Sommerhitkönig"-Titel kämpfen. Mal schauen, ob er sich vielleicht in der nächsten Ausgabe geschlagen geben muss: Am 23. August wird der gebürtige Engländer gegen Lucy P. antreten, die das Publikum mit ihrem Song "Maybe wir" verzaubern möchte.

Eindeutiges Ergebnis: Sonny Kay konnte die Zuschauer mit seinem Hit "Liebe geht weiter" überzeugen. © Screenshot ARD

Am kommenden Wochenende entfällt die Ausstrahlung von "Immer wieder sonntags". Die beliebte Unterhaltungsshow mit Stefan Mross muss ihren Sendeplatz unter anderem für die Leichtathletik- sowie Schwimm-Europameisterschaften räumen. Doch die Fans können aufatmen: Anschließend läuft die restliche Saison in einem Rutsch und völlig ohne weitere Pausen durch.