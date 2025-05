Bei "Die Höhle der Löwen" kann es schnell emotional werden, denn viele Gründer setzen vor allem auf persönliche Geschichten, um ihr Produkt an den Mann zu bringen. In der neuen Folge muss Judith Williams aufgrund von Tränen einschreiten. Was ist passiert?

Judith Williams ist Investorin in "Die Höhle der Löwen".

Es ist eine emotionale Achterbahn, die Eva Helmeth bei ihrem Auftritt in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" erlebt. Die Gründerin will mit ihrem Unternehmen "Mon Courage" einen lukrativen Deal abstauben. Doch plötzlich fließen Tränen und Judith Williams schreitet ein. Warum hat sie damit für ein Novum gesorgt? Ausgestrahlt wird die Folge am 2. Juni.

Investoren bei "Die Höhle der Löwen" schmettern neues Produkt ab

Eva Helmeth will bei "Die Höhle der Löwen" Anteile ihres Unternehmens verkaufen und stellt dafür einen universellen Creme-Stick vor, der bei Reisen lästige Einzelverpackungen ersetzen soll. Für 150.000 Euro will sie 15 Prozent ihrer Firma abgeben. Das Resümee der prominenten Investoren fällt jedoch nicht sonderlich gut aus: Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Nils Glagau und Tillmann Schulz erteilen Gründerin und Produkt eine Absage.

Vor allem die Aufmachung des Sticks wird dabei kritisiert. Nils Glagau etwa prophezeit, dass die Kunden auf den ersten Blick nicht erkennen könnten, worum es sich bei dem Produkt handle. Am Ende sind vier Investoren raus, nur Ralf Dümmel wagt ein Angebot. Vor allem die Emotionalität von Eva Helmeth beeindruckt den Unternehmer besonders – und plötzlich kullern Tränen.

Judith Williams leistet Beistand: "Du stehst nicht alleine"

Die Gründerin ist von den herzlichen Worten so gerührt, dass Judith Williams sich von ihrem Platz erhebt, um sie zu unterstützen. "Du stehst nicht alleine", sagt die Münchnerin an die "Höhle der Löwen"-Kandidatin gerichtet und legt ihren Arm um sie. Gemeinsam lauschen sie gespannt dem Angebot von Ralf Dümmel: Der Investor möchte 22 Prozent Firmenanteile für 150.000 Euro. Damit reduziert er den Wert der Firma um fast 320.000 Euro.

Die Entscheidung über einen Zuschlag oder eine Ablehnung des Deals muss Eva Helmeth nicht alleine treffen, denn sie bekommt dafür Unterstützung: Judith Williams ergreift die Initiative und berät die Gründerin in ihrer Entscheidung – ein Novum in der Show. Bislang hat noch kein Investor einen Teilnehmer der Show über ein Angebot der Konkurrenz beraten.

Ralf Dümmel gibt zu: "Angst gehabt, dass du den Deal da hinten machst"

Judith Williams nutzt die Gunst der Stunde aber nicht für eigene Zwecke, sondern scheint Gründerin und Investor zusammenführen zu wollen. "Ich würde sagen, du nimmst das Angebot von Ralf [Dümmel, d.R.]", empfiehlt die Homeshopping-Moderatorin. Was im Detail unter den beiden Damen besprochen wird, ist in der Folge allerdings nicht zu sehen. Eva Helmeth sagt nach der Besprechung: "Vielen Dank für die Beratung von Frau zu Frau." Die Tipps der Münchner Unternehmerin scheinen angekommen zu sein, denn sie nimmt den Deal von Ralf Dümmel an – ohne nachzuverhandeln.

Der Investor selbst erklärt nach dem Auftritt von Eva Helmeth, dass er fürchtete, von Judith Williams reingelegt zu werden. "Ich hab so eine Angst gehabt, dass du den Deal da hinten machst", sagt Dümmel an seine Kollegin gerichtet. Sie entgegnet: "Ralf, da kennst du mich schlecht. Sowas würde ich niemals machen." Aber warum war es Williams trotzdem so wichtig, der Gründerin zur Seite zu stehen? "Für mich war es einfach wichtig zu wissen, dass sie ihre Herzensentscheidung trifft." Ob der Deal auch über die Show hinweg Bestand haben wird, bleibt aber abzuwarten.