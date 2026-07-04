Tränen bei den New Faces Awards: Prominente Preisträgerin von Gefühlen übermannt

Wenn die Hoffnungsträger der Fashion-Szene gekürt werden, kommen die Promis gerne zusammen. Bei den "Bunte New Faces Awards Style" in Berlin war neben Eva Padberg, Sonja Gerhardt und Marina Hoermanseder auch Henry Samuel zu Gast – und der Sohn von Heidi Klum meisterte seinen Solo-Auftritt souverän. Die AZ war dabei.

Beim "Bunte New Faces Award Style" in Berlin kamen zahlreiche Promis zusammen. Auch die AZ war vor Ort.

BrauerPhotos 13 Beim "Bunte New Faces Award Style" in Berlin kamen zahlreiche Promis zusammen. Auch die AZ war vor Ort.

Die Fashion Week lockt derzeit zahlreiche Designer, Models und Fashionliebhaber nach Berlin. Bei den "Bunte New Faces Awards Style" am Freitagabend (3. Juli) wurden aufstrebende Gesichter der Branche geehrt und auch zahlreiche Promis gaben sich zu dem Anlass die Ehre. Wer zur hochrangig besetzten Jury zählte und warum es auf der Bühne emotional wurde? Die AZ war ebenfalls unter den Gästen und gibt einen Überblick.

Sohn von Heidi Klum: Henry Samuel gibt Jury-Debüt

Zu den berühmten Gästen bei den "Bunte New Faces Awards Style" zählten in diesem Jahr unter anderem: Model Eva Padberg (46), Schauspielerin Sonja Gerhardt (37), Moderator Chris Wackert (37) sowie die "Germany's Next Topmodel"-Stars Elena Carrière (29), Kim Hnizdo (30) und Alex Mariah Peter (28). Auch die Moderatorinnen Aminata Belli (34) und Anastasia Zampounidis (57) waren im Berliner Telegraphenamt dabei und posierten für die Fotografen. Designer wie Marcel Ostertag (47) und Marina Hoermanseder (40), die sich an diesem Abend über eine Auszeichnung freuen durfte, waren ebenfalls zu Gast.

Als Henry Samuel (20) den Red Carpet betrat, war der Trubel besonders groß: Obwohl sich zahlreiche Fotografen und Journalisten um ihn rissen, blieb der Sohn von Heidi Klum (53) und Seal (63) ganz entspannt – und meisterte seinen Solo-Auftritt souverän. Der 20-Jährige zählte bei den Awards zur Jury und durfte über die Gewinner in den Kategorien "All Star", "Young Fashion Design", "Young Style Icon" und "Disruptive Mind by glo" mitentscheiden. Nachdem er seiner Mutter bereits in Sachen Modeln nacheifern konnte, trat er nun also auch in ihre Juroren-Fußstapfen.

Henry Samuel meisterte den Red Carpet auch ohne Mama Heidi Klum souverän. © Clemens Porikys

Freudentränen bei Marina Hoermanseder: Designerin als "All Star" geehrt

Nach dem Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich fanden sich die ausgewählten Gäste zur Preisverleihung mit Dinner zusammen. Als Petra Pfaller, Mitglied der Bunte-Chefredaktion, den "All Star"-Award an Marina Hoermanseder verlieh, wurde es emotional. Wie Pfaller in ihrer Laudatio erklärte, war die Österreicherin 13 Jahre zuvor als aufstrebende Designerin für den "New Faces Award" nominiert gewesen – sei damals jedoch leer ausgegangen. Inzwischen zählt Hoermanseder zu den ganz großen Namen im internationalen Fashion-Business, weshalb Petra Pfaller ihr mit Stolz den "All Star"-Award überreichte.

Petra Pfaller (Chefredaktion Bunte, links) überreichte Marina Hoermanseder den "All Star"-Award. Die Designerin war sichtlich gerührt. © BrauerPhotos / M.Nass

Eine sichtlich ergriffene Marina Hoermanseder verriet auf der Bühne, dass ihr die damalige Niederlage nicht geschadet hat: "Hätte ich diesen Preis vor 13 Jahren verliehen bekommen, dann wäre ich wahrscheinlich bloß für meine ersten exzentrischen Kollektionen geehrt worden. Aber die Worte, die du heute für mich gefunden hast, Petra, lassen mich auf die ganzen letzten 13 Jahre zurückblicken." Mit zittriger Stimme beendete Hoermanseder ihre Rede: "Ich bin echt selten stolz, aber an diese Jahre denke ich jetzt gerade und bin unfassbar stolz!"