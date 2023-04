Traditioneller Ostermarkt: Maria Höfl-Riesch zu Gast in Kitzbühel

Kurz vor Ostern ist die Prominenz in Kitzbühel zu Gast – zum traditionellen Ostermarkt. Mit dabei ist auch Ex-Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch.

Kunst in Kitzbühel zum Osterfest – nachhaltig und mit prominenter Besetzung! Ex-Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch, Immobilien-Unternehmerin Mary-Ann Schoeller und Landschaftsarchitekt Stefan Reichl kamen am Samstag, eine Woche vor dem Osterfest, zur Eröffnung des diesjährigen Kitzbüheler Ostermarktes in die Vorderstadt.

Was verbindet Maria Höfl-Riesch mit Ostern?

"An Ostern feiern wir die Auferstehung und die Erneuerung des Lebens - eine Zeit, um sich daran zu erinnern, dass wir auch unsere Umwelt erneuern und nachhaltig handeln müssen, um sie zu schützen. In Kitzbühel spürt man die Verbundenheit zwischen Mensch und Natur - das sollten wir bewahren." Ostern verbringt sie nicht in Kitzbühel: "Ich starte morgen in eine zwölftägige Detox-Kur bei Innsbruck. "