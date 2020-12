Traditionelle Weihnachtsparty der Kardashians abgesagt

Die traditionelle Weihnachtsparty des Kardashian-Jenner-Clans ist abgesagt. Das bestätigt Khloé Kardashian nun via Social Media.

Khloé Kardashian (36, ) bestätigt, dass die jährliche Weihnachtsparty des Kardashian-Jenner-Clans am 24. Dezember in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Der Reality-TV-Star antwortete einem Fan, der auf Instagram nach dem bevorstehenden Traditionsevent fragte.

, nannte Khloé Kardashian "Gesundheits- und Sicherheitsbedenken" als Grund dafür, dass die Veranstaltung zum ersten Mal seit fast 40 Jahren aufgrund steigender Corona Fallzahlen in Kalifornien verschoben wurde.

Khloé Kardashian teilte einem anderen Fan außerdem mit, dass die Familie auch ihr alljährliches Weihnachtskartenfoto nicht machen werde. "Wir machen nichts. Keine Weihnachtsfotos und keine Weihnachtsparty in diesem Jahr. Covid hat das Ruder übernommen", schrieb sie.

Berühmt wurde die US-Patchworkfamilie, zu der unter anderem auch Kylie Jenner (23) und Kendall Jenner (25) gehören, durch die Reality-Show "Keeping Up With the Kardashians" (2007-2021). Diese wird im kommenden Jahr nach 14 Jahren eingestellt.