Trachten-Party mit Club-Atmosphäre: CocoVero feiert mit Promis im Nobelhotel Rosewood

Das Münchner Trachtenlabel CocoVero feiert lautstark sein 15-jähriges Bestehen mit einem glamourösen Trachten-Spektakel und vielen Promis im feinen Nobel-Hotel Rosewood.

Zwei Gründer-Freundinnen, eine Erfolgsvision und hunderte Glückwünsche: Constanze Schnitzler und Veronika Stork-Jacklbauer feiern 15 erfolgreiche Jahre CocoVero (bekannt für Dirndl mit Münchner Ausschnitt). Die beiden Unternehmerinnen machten ihre gemeinsame Dirndl-Leidenschaft zum Beruf. Auf das Firmenjubiläum und die neue Kollektion wurde am Donnerstag in der Montez-Bar angestoßen. Und noch lange, laut und launig gefeiert.

Münchner Trachtenlabel CocoVero wird 15 – diese Promis feiern mit

Endlich wieder Trachten-Gaudi in München! Rund zwei Monate vor dem Wiesn-Start zeigten sich die Promis in Dirndl und Lederhosn. Fesch im Fünf-Sterne-Hotel Rosewood feierten die Schauspielerinnen Valentina und Cheyenne Pahde, Laura Osswald, Nele Kiper, Beauty-Doc Julia Czechner, Rechtsanwältin Nadja Prinzessin zu Schaumburg-Lippe, Unternehmerin Diana zur Löwen sowie die Moderatorinnen Karen Webb, Anna Kraft und Rabea Schif. Außerdem dabei: Münchner Influencer, Moderator Alexander Mazza und Schauspieler Stephan Luca.

Schon am Eingang wurde freilich über das neueste Dirndl, die diesjährigen Trachtentrends und die passende Designer-Handtasche (die Größe ist manchmal eben doch entscheidend) geplaudert. Laura Osswald mag es klein und praktisch: "Ich bin unkompliziert und will nicht schleppen müssen. Ich brauche nicht viel außer Handy, Bargeld und Kaugummi in einer Handtasche."

Starke, kräftige Dirndl-Farben liegen 2026 im Trend

Was ist heuer beim Dirndl angesagt? CocoVero-Chefin Constanze Schnitzler zur AZ: "Starke, kräftige Dirndl-Farben." Außerdem: "Mieder-Rock-Kombinationen sind gefragt und wenn die Tracht auch im Alltag Einzug hält." Ihr berufliches Erfolgskonzept? "Wir sind immer wir selbst geblieben und haben von Anfang an unseren eigenen Stil verfolgt. Unser Ziel ist es, die Trachtenwelt aktiv mitzugestalten. Wir wollen nicht nur aktuelle Entwicklungen aufgreifen, sondern selbst Impulse setzen und Trends schaffen. Dabei verbinden wir authentische Tradition mit zeitgemäßem Design und innovativen Ideen."

Bei Champagner, Brezn, eiskalten Schokofrüchten und frischem Popcorn genossen die VIPs den Sommerabend. Moderatorin Karen Webb (eilte später noch zur Rota-Restaurant-Eröffnung) freut sich schon auf die anstehenden Sommerferien. "Ich mache mit meiner 14-jährigen Tochter einen Roadtrip durch Kalifornien, aber wir sind natürlich zur Wiesn wieder in München. Inzwischen passen meiner Tochter die Dirndl, die mir mittlerweile zu klein geworden sind."

Dirndl-Frust um Puffärmel: Laura Osswald zeigt Reue

Dirndl-Freundin ist auch Schauspielerin Laura Osswald (ihr Film "So Happy It Hurts" feierte Premiere auf dem Filmfest). "Ich habe ungefähr 25 Dirndl zu Hause." Modebewusstsein hat Laura Osswald schon immer – doch eine Entscheidung bereut sie bis heute: "Ich habe an einem alten Dirndl meiner Mama die Puffärmel abgeschnitten und weggeworfen, weil sie vor ein paar Jahren nicht im Trend waren. Heute wären sie gefragter denn je."

Pahde-Zwillinge Cheyenne und Valentina bald wieder in München vereint

Doppelt schön: Die Pahde-Zwillinge. Während Cheyenne längst wieder in München wohnt, ist Valentina noch in Berlin geblieben – hat aber Umzugspläne: "Ich habe nach 14 Jahren keine Lust mehr auf Berlin. Es ist nicht mehr so cool wie früher. Es ist für den Party-Tourismus vielleicht noch gut, aber in München lebt es sich besser und vor allem schöner." Die beiden Schwestern sind mittlerweile nicht nur Schauspielerinnen (aktuelle TV-Castings laufen), sondern mit ihrem Podcast "Planet Pahde" auch ziemlich erfolgreich. Nur in der Liebe läuft es nicht doppelt rund. Aber die Wiesn-Vorfreude ist groß. Valentina Pahde lachte: "Für Singles ist doch bei sechs Millionen Wiesn-Besuchern bestimmt jemand dabei."

DJ mit Alphorn und Techno-Sounds in der Bar Montez im Rosewood

Hingucker-Highlight des trendbewussten Trachten-Treffens von CocoVero: eine farbenfrohe Fashionshow in der Bar Montez des Luxushotels, das zur Schörghuber-Gruppe gehört. Auf dem Catwalk präsentierten mehrere Kandidatinnen aus "Germany's Next Topmodel" die neuesten Teile. Musikalisch begleitet wurde die Show von Kult-Musiker Loisach Marci, der mit seinem unverkennbaren Alphorn-Techno für eine ganz besondere, zeitgemäße Atmosphäre sorgte.

Die Trachten-Sause nahm danach erst richtig Fahrt auf: Zwischen Dirndl, Lederhosn und Club-Feeling wurde getanzt, gelacht und gefeiert. Die Münchner Society genoss den besonderen Mix aus Tradition und modernem Lifestyle. Ganz im Sinne von CocoVero.