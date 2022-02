Torwartlegende Ronnie Hellström mit 72 Jahren gestorben

Die schwedische Torhüterlegende Ronnie Hellström ist tot. Der ehemalige Profisportler ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Sein Heimatverein und der 1. FC Kaiserslautern trauern.

Der ehemalige Fußballtorhüter Ronnie Hellström (1949-2022) ist tot. Das hat Hammarby IF, der Heimatverein der schwedischen Torhüterlegende, mitgeteilt. , dass Hellström am Sonntagmorgen im Kreise seiner Familie im Alter von 72 Jahren friedlich eingeschlafen sei. Der ehemalige Sportler hatte 2021 öffentlich gemacht, dass er unheilbar an Krebs erkrankt war.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Wir sind an diesem Sonntag in tiefer Trauer"

Der Schwede nahm mit der Nationalmannschaft unter anderem an den Weltmeisterschaften in den Jahren 1970, 1974 und 1978 teil. Er spielte von 1974 bis 1984 für den 1. FC Kaiserslautern und bestritt 266 Spiele in der Bundesliga.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Der : "Wir sind an diesem Sonntag in tiefer Trauer. [...] Lieber Ronnie, wir danken Dir für die Zeit, die wir beim FCK mit Dir verbringen durften." Hellström sei "nicht nur ein außergewöhnlicher Torhüter" gewesen, sondern habe "vor allem als Mensch ganz tiefe Spuren in Kaiserslautern hinterlassen".