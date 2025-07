Tori Spelling: Nach Trennung war Kochen "triggernd"

Nach ihrer Trennung von Dean McDermott brauchte Tori Spelling eine Auszeit vom Kochen. "Es war triggernd", sagte die "Beverly Hills, 90210"-Schauspielerin in ihrem Podcast - und kochte zwei Jahre lang nicht.

Die Küche war einst der Ort gemeinsamer Kochleidenschaft - und gleichzeitig Schauplatz vieler Streitigkeiten. Für Tori Spelling (52) wurde sie nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Dean McDermott (58) zu einem Ort, den sie zwei Jahre lang mied. In der Folge vom 4. Juli mit dem Titel "Miss 4th of July" sprach die 52-jährige "Beverly Hills, 90210"-Schauspielerin überraschend offen über die emotionalen Nachwirkungen ihrer Scheidung.

"Beim Kochen, seltsamerweise, haben wir uns immer in der Küche gestritten, Dean und ich", erzählte Spelling in dem Podcast. Das Paar hatte im Juni 2023 das Ende seiner Beziehung bekannt gegeben, bevor Spelling im März 2024 offiziell die Scheidung einreichte.

Unterschiedliche Kochstile führten zu Konflikten

Die Spannungen in der Küche entstanden durch unterschiedliche Herangehensweisen ans Kochen. McDermott, der eine Kochschule absolviert hatte, verkörperte den professionellen Ansatz. "Er ist tatsächlich ein ausgebildeter Koch. Er wollte mir immer die richtigen Wege zeigen, aber ich bin eher eine DIY-Hausköchin. Und wenn es nicht unordentlich ist, kam es nicht von Herzen", erklärte die Schauspielerin ihre chaotische Kochmethode.

Diese unterschiedlichen Ansätze führten letztendlich zu dem entscheidenden Moment. "Vielleicht, weil unser letzter Streit, bevor wir uns getrennt haben, in der Küche stattfand", reflektierte Spelling. "Als wir uns trennten, habe ich ehrlich gesagt zwei Jahre lang nicht gekocht." Nach der Trennung sei das Kochen für sie emotional zu belastend gewesen: "Es war, als ob ich eine Pause brauchte und es war triggernd."

Die fünffache Mutter - sie teilt sich mit McDermott die Kinder Beau (8), Finn (12), Hattie (13), Stella (17) und Liam (18) - griff in dieser Zeit auf praktische Alternativen zurück. "Die Familie entschied sich stattdessen für Dinge wie Fertiggerichte oder bestellte bei Postmates", berichtet Spelling weiter.

Rückkehr zur Normalität

Erst kürzlich wagte sie wieder den Schritt zurück an den Herd: "Ich bin in letzter Zeit wieder zum Kochen zurückgekehrt, und ich hoffe, dabei zu bleiben." Nach dem offenen Ausflug in diese schwierige Phase entschuldigte sie sich bei ihren Zuhörern: "Ich wollte nicht so düster werden, sondern nur meine Gefühle teilen."

Trotz der schmerzhaften Erinnerungen an die Küche pflegen Spelling und McDermott heute ein respektvolles Verhältnis. Im Oktober betonte : "Ich weiß, in Hollywood denken die Leute, Scheidungen müssen hässlich sein, unsere ist es nicht. Wir sind sehr gute Co-Eltern, wir sind gute Freunde, und er ist einer meiner größten Unterstützer."