Tori Spelling: Gesamte Familie an Corona erkrankt

Tori Speling hat auf Instagram offenbart, dass ihre gesamte Familie an Corona erkrankt ist. Die fünffache Mutter erklärt: "Nichts ist schlimmer, als sich um die Kleinen kümmern zu wollen, sich aber so krank zu fühlen, dass man selbst kaum noch funktioniert."

Schauspielerin Tori Spelling (48) hat bekannt gegeben, dass sich ihre gesamte Familie mit dem Coronavirus infiziert hat. "Wir haben alle unterschiedlich ausgeprägte Symptome. Ich war die Letzte, die Symptome bekommen hat", erklärt die 48-Jährige. "Wir alle beteten, dass es nur eine schlimme Winter-Erkältung ist. Aber es war nicht so. Nichts ist schlimmer, als sich um die Kleinen kümmern zu wollen, sich aber so krank zu fühlen, dass man selbst kaum noch funktioniert." Sie habe sich als Mutter "nutzlos und am Boden zerstört" gefühlt. "Wenn die Kinder krank sind, will man sie als Mutter umsorgen. So funktioniert das eigentlich."

Tori Spelling: "Ich weiß, wir sind nicht allein"

Spelling sei sich jedoch sicher, dass die Familie die schwierige Zeit gemeinsam bewältigt. "Und ich weiß, wir sind nicht allein. Viele machen das durch, haben das durchgemacht und werden es noch durchmachen." Spelling bedankt sich abschließend bei einer Freundin, die die Familie mit einem Care-Paket versorgt hat und gibt an, dass sie auf Nachrichten erst einmal nicht antworten werden, da die Familie jetzt Zeit brauche.

Der "Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling und Ehemann Dean McDermott (55) sind seit 2006 verheiratet. Gemeinsam haben sie die Kinder Beau (geb. 2017), Hattie (geb. 2011), Finn (geb. 2012), Stella (geb. 2008) und Liam (geb. 2007).