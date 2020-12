Topmodel Romee Strijd ist Mutter geworden

Model Romee Strijd ist zum ersten Mal Mutter geworden. Dass die 25-jährige Niederländerin ihre Tochter Mint jetzt in ihren Armen halten kann, ist aber keine Selbstverständlichkeit.

"Victoria's Secret"-Engel Romee Strijd (25) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Geburt ihrer Tochter, die auf den süßen Namen Mint hört, gab das Model via Instagram bekannt - mit einem intimen Stillfoto und einigen rührenden Worten. Schließlich liegen hinter der 25-Jährigen und ihrem Ehemann Laurens van Leeuwen herausfordernde Jahre.

"Mint van Leeuwen, wir fühlen uns gesegnet, dich endlich in unseren Armen halten zu dürfen! Wir sind so sehr in dich verliebt", , auf dem sie ihr Kind liebevoll an ihre Brust hält und es stillt.

Sie dachte, sie könnte niemals Kinder bekommen

Seit 2018 ist sie mit ihrem langjährigen Partner verheiratet. Dass das Paar jetzt seinen Nachwuchs in den Armen halten kann, ist nicht selbstverständlich. Als Strijd Ende Mai , verriet das Model auch, dass es vor zwei Jahren mit der Eierstock-Erkrankung PCOS diagnostiziert worden war - einer der häufigsten Ursachen von Unfruchtbarkeit. Doch die Niederländerin gab nicht auf, änderte ihren Lifestyle und es klappte mit der Schwangerschaft.