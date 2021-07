Topmodel Naomi Campbell gewährt einen Blick auf ihre Tochter

Naomi Campbell ist im Mai überraschend Mutter geworden. Nun gewährt das Supermodel einen Blick auf seine kleine Tochter - und erinnert dabei an den ermordeten Designer Gianni Versace.

Seit Mai ist Naomi Campbell (51) Mutter einer kleinen Tochter. In postete sie nun ein Foto des Babys. Das Gesicht ist zwar nicht zu sehen, aber ein farbenfroher Versace-Strampler, den die Kleine trägt. Damit erinnert das Supermodel an den Todestag des am 15. Juli 1997 ermordeten Designers Gianni Versace (1946-1997). "Ich liebe dich, Gianni Versace", schrieb die 51-Jährige zu dem Bild.

Die beiden verband eine enge Freundschaft, Campbell war eine der Musen Versaces. Der italienische Modedesigner wurde damals im Alter von 50 Jahren auf der Treppe seiner Villa in Miami Beach erschossen.

Auch Schwester Donatella Versace erinnert an ihren Bruder

Auch seine Schwester Donatella Versace (66) würdigte ihren Bruder an seinem Todestag. "Wir haben uns immer gegenseitig zum Lächeln gebracht. Gianni, ich vermisse dich jeden Tag", wandte sich die Chef-Designerin von Versace mit liebevollen Worten an ihn. Dazu setzte sie zwei Schwarz-Weiß-Fotos der Geschwister - eins als Erwachsene, eins als Kinder.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert