Topmodel Jasmine Tookes ist zum ersten Mal Mutter geworden

Das ehemalige "Victoria's Secret"-Model Jasmine Tookes ist zum ersten Mal Mutter geworden. Überglücklich postete sie ein Foto auf Instagram, auf dem die winzige Hand ihrer Tochter zu sehen ist. Zudem verriet sie in dem emotionalen Post, wie die Kleine heißt.

Das ehemalige "Victoria's Secret"-Model Jasmine Tookes (32) ist zum ersten Mal Mutter geworden. , auf dem die winzige Hand ihrer kleinen Tochter zu sehen ist. Die Kleine greift nach einer Männerhand, die wohl Vater Juan David Borrero gehört. Der wiederum hält Tookes' Hand. "Mia Victoria. 2*23*23", kommentierte sie den Schnappschuss und verriet damit sowohl das Geburtsdatum als auch den Namen ihres ersten Kindes.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Model-Kolleginnen sind aus dem Häuschen

Zahlreiche Prominente beglückwünschen die 32-Jährige zu ihrem Kind, darunter auch einige Model-Kolleginnen. "Was für ein Engel", schwärmt ihre Kollegin Miranda Kerr (39). Die Schwedin Elsa Hosk (34) schreibt: "Herzlichen Glückwunsch! So hübsch!" Auch US-Popstar Kelly Rowland (42) schließt sich mit einem "Herzlichen Glückwunsch!" an.

Tookes feierte Schwangerschaft auf Instagram

Jasmine Tookes hatte Ende November , dass sie ihr erstes Kind erwartet. Eine Bilderstrecke zeigt die werdende Mutter mit Babybauch in einem eleganten Seidenkleid. Ihr Ehemann trägt schwarze Jeans und ein schwarzes Shirt. Er umarmt und küsst Tookes auf einigen der Bilder.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Baby Borrero. Die letzten sechs Monate sind so schnell vergangen und wir können es kaum erwarten, diesen kostbaren kleinen Engel kennenzulernen", schwärmte sie in dem Post. "Ich bin so dankbar, eine Familie mit dir zu gründen Juan David Borrero", schrieb das Model an den Snapchat-Executive gerichtet, mit dem sie seit September 2021 verheiratet ist.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In der Folge teilte sie mehrfach Bilder von sich mit Babybauch, in denen sie sich zeigte und sich .