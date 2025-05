Am thailändischen Star-Strand tummeln sich derzeit die Promis für "Kampf der Realitystars". Mit dabei sind echte TV-Größen, aber auch noch unbekannte Frischlinge. Wer hat am meisten Geld für die Teilnahme ausgehandelt? Welche Kandidatin bekommt nur einen kleinen Obolus? Jetzt wurde ganz offen über die Gagen der Show diskutiert.

Einen Urlaub am Traumstrand für lau – davon dürften viele erholungsbedürftige Menschen so kurz vor dem Sommer träumen. Für einige Promis ist das Realität geworden, denn bei "Kampf der Realitystars" verbringen die TV-Kandidaten viel Zeit in einer luxuriösen, thailändischen Strandhütte – und werden dafür auch noch lukrativ entlohnt. Die Teilnehmer mussten jetzt allerdings Stellung beziehen, wer die höchste Gage abkassiert. Die AZ zeigt den Überblick.

Gagen-Spiel bei "Kampf der Realitystars"

In der neuesten Episode von "Kampf der Realitystars" müssen die VIPs ein ganz besonderes – und bei manchen auch gefürchtetes – Spiel spielen. Nacheinander werden vier Kandidaten auf einem Podest nebeneinander aufgereiht. Die verbliebenen Show-Teilnehmer sollen dann einschätzen, wer die höchste Gage abgestaubt hat.

Für einige Promis scheint das aber ein Problem zu sein. "Das macht man nicht. Das ist ein No-Go", sagt etwa Schauspieler Martin Semmelrogge über die Aufgabe. Kollegin Shawne Fielding fügt an: "Für mich ist das ganz privat." Eine Wahl haben die beiden aber nicht, sie müssen sich offenbaren. Allerdings werden dabei keine Zahlen genannt, es geht nur um die richtige Reihenfolge: Auf Platz eins landet der Höchstverdiener, auf Platz vier der Geringverdiener. In dem Spiel müssen sich die Promis auch mehrmals in Bezug auf ihr Gehalt schätzen lassen.

Kandidaten-Ranking: Wer bekommt die höchste Gage?

Zuerst stellen sich Reality-Sternchen Dennis Lodi, Unternehmer Jens Hilbert, Dating-TV-Schönling Martin Angelo und DSDS-Krawallluder Anita Latifi der Herausforderung. So schaut das offizielle Gagen-Ranking bei den vier aus:

Jens Hilbert Anita Latifi Martin Angelo Dennis Lodi

Danach sind TV-Beauty Christin Okpara, "Fame Fighterin" Hati Suarez, erneut Anita Latifi und GNTM-Model Giulianna Farfalla an der Reihe. Auch in dieser Formation gibt es einen ganz klaren Gagen-Abräumer:

Anita Latifi Christin Okpara Giulianna Farfalla Hati Suarez

In Runde Nummer 3 stellen sich Trash-Sternchen Pinar, Unternehmer Can Kaplan, Dennis Lodi und Martin Angelo dem Rätselraten um die Höhe ihres Verdiensts. Wer bekommt die meiste Kohle?

Can Kaplan Martin Angelo Dennis Lodi Pinar

Auch die Schauspieler Steffen Dürr und Anouschka Renzi müssen das Gagen-Spiel über sich ergehen lassen und treten gemeinsam mit Jens Hilbert und Christin Okpara an:

Anouschka Renzi Jens Hilbert Steffen Dürr Christin Okpara

Anouschka Renzi verdient die höchste Gage bei "Kampf der Realitystars"

Zuletzt geht die Raterei mit Shawne Fielding, Jens Hilbert, Martin Semmelrogge und Anouschka Renzi ins Finale. Wer ist der absolute Höchstverdiener bei "Kampf der Realitystars"?

Anouschka Renzi Martin Semmelrogge Shawne Fielding Jens Hilbert

Damit dürfte klar sein, dass Anouschka Renzi nach der Show wohl das meiste Geld mit nach Hause nehmen darf. Wie hoch die Summe ist, verrät sie zwar nicht, macht aber eine Andeutung. Als Kollegin Pinar mutmaßt, die Schauspielerin habe bestimmt 70.000 bis 80.000 Euro erhalten, grinst diese nur und deutet ein leichtes Nicken an.

Nur 5000 Euro Verdienst: Geringste Summe für TV-Sternchen Pinar

TV-Sternchen Pinar hingegen spricht ganz offen aus, was sie bei "Kampf der Realitystars" 2025 verdient. "Ich habe 5000 bekommen", sagt sie im Gespräch mit ihren Mitstreitern. Für Anouschka Renzi ist das ein Schock. "Das ist eine Frechheit", erklärt sie gegenüber der Produktion.

Steffen Dürr meckert enttäuscht: "Was soll das denn?"

Und auch Steffen Dürr scheint mit seinem Verdienst nicht einverstanden zu sein. Als er erfährt, dass andere Kandidaten mehr Geld für ihre Teilnahme bekommen haben, platzt es aus ihm heraus: "Ich fühle mich voll verar***. [...] Ich werde ab sofort nur noch die Hälfte liefern. Da bin ich ein bisschen genervt. Was soll das denn?" Scheint so, als habe der Schauspieler nicht gut genug verhandelt. Aber bei den TV-Auftritten, die er aktuell absolviert, hat er bestimmt noch mal die Chance, mehr Geld rauszuschlagen.