Tony Marshalls Sohn Marc trauert um seinen Vater

Die Nachricht von Tony Marshalls Tod sorgt für eine Welle der Trauer. Sein Sohn Marc Marshall nimmt mit rührenden Worten Abschied. Damit ist er nicht allein.

Schlagerstar Tony Marshall (1938-2023) ist mit 85 Jahren gestorben. Sein Sohn Marc Marshall (59) hat sich jetzt . "Danke, Papa!", schrieb der 59-Jährige zu einem Bild der Schlagerlegende. Auch andere Stars und Wegbegleiter trauern öffentlich um den "Schöne Maid"-Interpret.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Fußballverein und Moderatoren verabschieden sich

Moderator Pierre M. Krause (46) veröffentlichte aus seiner SWR-Fernsehshow, bei der Tony Marshall einen Auftritt absolvierte. "Ach Tony. Es war mir eine Freude, Dich und Deine wunderbar liebenswerte Familie kennenlernen zu dürfen", schrieb der 46-Jährige dazu. In Gedanken sei er bei den tollen Menschen, "die Dich in Deinem erfüllten Leben getragen und mit viel Liebe beschenkt haben". "Und jetzt schenk' noch einen ein und singe da oben bis die Wolken wackeln! Mach's gut, Tony!"

Auch Olaf Malolepski (76), Mitglied der Band Die Flippers, hat sich öffentlich zum Tod des Schlagersängers geäußert. "Er war immer zu Späßen aufgelegt. Er war immer lustig und er war ein toller Mensch", erklärte er in einer Sprachaufzeichnung, . "Tony, wir vermissen dich." Moderator Micky Beisenherz (45) ein altes Plattencover von "Du weißt, ich liebe dich" und erklärte mit einem Augenzwinkern: "Mir gefiel er am besten als Frankie Carbone in 'GoodFellas'. Tony Marshall. Geiler Typ." Damit spielt er wohl auf die ähnlichen Frisuren der beiden an.

Auch der Fußballverein Karlsruher SC verabschiedete sich von einem langjährigen Anhänger. "Die KSC-Familie trauert um Tony Marshall. Der Schlagersänger und KSC-Fan verstarb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren", bestätigte sein Management spot on news. Er sei demnach im Kreise seiner Lieben verstorben.

Der SWR ändert das Programm

Der SWR hat nach der Todesmeldung kurzerhand das Programm geändert. Am heutigen Freitag wird um 18:15 Uhr die 30-minütige Doku "Tony Marshall - Mein letzter Traum" gezeigt, wie der Sender angekündigt hat. Eine Wiederholung läuft am Samstag um 16:30 Uhr. Kai Gniffke (62), SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender, zeigt sich betroffen: "Wir alle im SWR sind sehr traurig. Über viele Jahre hat Tony Marshall den Menschen im Südwesten und in ganz Deutschland mit seiner Musik Lebensfreude geschenkt." Marshall habe nun die Bühne verlassen. "So dass uns im SWR nur ein letzter großer Applaus für den Künstler und Menschen Tony Marshall bleibt."

Gesundheitliche Probleme

Der in Baden-Baden geborene Tony Marshall starb am 16. Februar im Alter von 85 Jahren. Am 3. Februar hatte der Schlagersänger noch seinen Geburtstag gefeiert. Marshall hatte schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So litt er an der Nervenkrankheit Polyneuropathie, erkrankte schwer an Covid-19 und musste im Mai 2022 notoperiert werden. Er hinterlässt seine Frau Gabi und drei Kinder.