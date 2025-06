Tony Awards: George Clooney zeigt endlich wieder graue Haare

George Clooney erschien bei den Tony Awards mit seinem natürlichen silbergrauen Haar, nachdem er es monatelang für sein Broadway-Debüt gefärbt hatte. Zusammen mit Ehefrau Amal strahlte der nominierte Star auf dem roten Teppich. Einen Preis konnte er jedoch nicht mit nach Hause nehmen.

Es war ein Anblick, auf den seine Fans lange gewartet hatten: George Clooney (64) erschien bei den Tony Awards 2025 in der New Yorker Radio City Music Hall wieder mit seinem charakteristischen silbergrauen Haar. Der 64-jährige Hollywoodstar hatte seine Mähne monatelang für sein Broadway-Debüt in "Good Night, and Good Luck" dunkel gefärbt - doch bei der glamourösen Preisverleihung am 8. Juni zeigte er sich wieder als der Silberfuchs, den alle kennen und lieben.

Clooney war für seine Hauptrolle in dem politischen Drama als "Bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück" nominiert. Das Stück, eine Bühnenadaption seines erfolgreichen Films von 2005, erzählt die Geschichte des CBS-Journalisten Edward R. Murrow (1908-1965) und dessen legendäre Enthüllung über Senator Joseph McCarthy (1908-1957) im Jahr 1954. In der Kategorie musste er sich jedoch Schauspielstar Cole Escola (38, "Oh, Mary!") geschlagen geben.

Glamouröser Pärchenabend mit Amal Clooney

Bei der Preisverleihung an Clooneys Seite strahlte Ehefrau Amal Clooney (47) in einem körperbetonten, perlenverzierten Kleid in Weiß. Die Menschenrechtsanwältin trug ihr langes dunkles Haar offen und komplettierte ihren Look mit einer passenden weißen Clutch. George hielt es klassisch im schwarzen Smoking und präsentierte stolz sein natürliches silbergraues Haar. Einige Reste der dunklen Färbung waren jedoch noch zu sehen.

Die Transformation zurück zu seinem natürlichen Look dürfte für Clooney eine Befreiung sein. hatte er wenige Tage zuvor noch über sein "schlimmes" Aussehen gesprochen. "Es sieht wirklich schlecht aus", hatte Clooney mit einer Cap auf dem Kopf gescherzt. "Es sieht aus, als würde ich eine schreckliche Midlife-Crisis durchmachen. Ich bin 64 - für eine Midlife-Crisis ist das ein bisschen spät." Seine Broadway-Show "Good Night, and Good Luck" lief vom 3. April bis zum 8. Juni im Winter Garden Theatre.