Toni Garrn turtelt bei French Open mit neuem Partner

Bei den French Open in Paris zeigt sich Topmodel Toni Garrn frisch verliebt auf der Tribüne. An ihrer Seite: der Sohn einer deutschen Tennis-Legende. Fotos zeigen die beiden bei einem innigen Kuss. Es wäre ihre erste öffentliche Romanze seit der Trennung von Schauspieler Alex Pettyfer.

Topmodel Toni Garrn (33) hat sich bei den French Open in Paris verliebt mit einem neuen Mann an ihrer Seite gezeigt - und der ist kein Unbekannter in der Tenniswelt. Am Montag verfolgte sie gemeinsam mit Jeremy Steeb (26) das Achtelfinal-Match zwischen João Fonseca und Casper Ruud auf dem Court Philippe-Chatrier. Fotos zeigen die beiden unter anderem bei einem innigen Kuss.

Auf Instagram teilte Garrn am Montag zwar mehrere Fotos und Videos ihres Besuchs bei den French Open, Steeb ist darauf aber nicht zu sehen.

Er ist der Sohn eines Tennisstars

Der 26-Jährige ist der Sohn des ehemaligen deutschen Tennisprofis Carl-Uwe "Charly" Steeb (58), der in den 1980er- und 1990er-Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Spielern gehörte und dreimal den Davis Cup gewann. Jeremy Steeb hat sich inzwischen selbst einen Namen als Unternehmer gemacht und mehrere Technologieunternehmen mitgegründet. Zudem war er mehrere Jahre lang durch seine Beziehung zu "GNTM"-Gewinnerin Stefanie Giesinger (29) bekannt.

Für Toni Garrn wäre es die erste öffentlich sichtbare Romanze seit der Trennung von Schauspieler Alex Pettyfer (36). Das ehemalige Paar heiratete 2020 und hat eine gemeinsame Tochter. 2023 machte Garrn die Trennung öffentlich.

Ganz neu scheint die Verbindung zwischen Garrn und Steeb allerdings nicht zu sein. Bereits in den vergangenen Jahren wurden die beiden vereinzelt gemeinsam bei Veranstaltungen gesehen. Die beiden sollen sich demnach über Noah Becker, den Sohn von Tennisass Boris Becker, kennen, der mit beiden seit mehreren Jahren befreundet ist.