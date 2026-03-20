Tommy Schwimmer: "Dahoam is Dahoam"-Star übernimmt Laden in München

Tommy Schwimmer entzückt seine Fans mit einem neuen Job. In München hat der "Dahoam is Dahoam"-Schauspieler und Drehbuchautor einen Laden übernommen. In der AZ spricht der 37-Jährige über seine neue Tätigkeit: "Bin jetzt Unternehmer, habe Angestellte – daran muss ich mich selbst noch gewöhnen."

Fragt man "Dahoam is Dahoam"-Star Tommy Schwimmer, wie er an seinen neuen Job gekommen ist, spricht er von einer klassischen "Schnaps-Idee" – im wahrsten Sinne des Wortes.

Denn: Der Schauspieler, der 13 Jahre lang den "Flori Brunner" in der beliebten BR-Vorabend-Serie verkörperte, verkauft seit Neuestem Wein in der Münchner Innenstadt. Wer aktuell online nach der "Jaques' Weindepot"-Filiale in der Steinsdorfstraße sucht, dem grinst ein gut gelaunter Tommy Schwimmer mit roter Schürze und Weinglas entgegen.

Als "Flori Brunner" in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam"

"Ich bin jetzt Unternehmer, habe Angestellte – daran muss ich mich selbst noch gewöhnen", erzählt der Schauspieler der AZ. Aber auf Anfang: Vom Schauspieler zum Weinverkäufer – wie kommt das? "Ich wohne in der Nähe und bin seit Jahren Kunde von Jaques Weindepot im Lehel", erklärt der 37-Jährige.

Nachdem der bisherige Inhaber die Filiale bereits vergangenes Jahr nicht mehr weiterführen konnte, erfährt Schwimmer Anfang des Jahres, dass die Zentrale des Weinhandel-Franchise in Düsseldorf einen Nachfolger sucht.

Tommy Schwimmer übernimmt "Jaques' Weindepot"-Filiale

"Ganz aus Spaß habe ich mit einem Freund in einer feuchtfröhlichen Nacht darüber gesprochen und gesagt: Klar, das mach' ich." Aus Spaß wurde ernst: Schwimmer meldet sich tatsächlich in Düsseldorf – drei Tage später liegt ein Angebot auf seinem Tisch, eine Woche später der Vertrag.

Tommy Schwimmer (re.) war von 2007 bis 2022 im Hauptcast von "Dahoam is Dahoam" zu sehen © dpa

Schon während "Dahoam is Dahoam"-Zeit: Schwimmer war in der Gastro

Offiziell führt der Schauspieler die Filiale im Lehel nun seit 3. März. Und so kurios das vielleicht zunächst klingen mag – ganz branchenfremd ist Tommy Schwimmer nicht. Schon während der 13 Jahre, die er fest zum Cast von "Dahoam is Dahoam" gehörte, arbeitete der 37-Jährige nebenbei im Gastronomiebetrieb seiner Eltern in Niederbayern. "Ich bin quasi mit Wein aufgewachsen", erzählt er. Und: "Am Ende ist so ein Weinladen auch wie eine Bühne – das präsentieren, das beraten, das verkaufen."

Berufliche Neu-Orientierung: Tommy Schwimmer ist jetzt Wein-Experte in München. © Jacques' Wein-Depot

Wein-Expertise: Tommy Schwimmer ist bereit für neuen Job in München

Trotzdem: Bevor Schwimmer die Filiale Anfang März offiziell übernehmen konnte, hatte der Drehbuchautor, wie er selbst sagt, noch viel zu lernen: So durchlief der Schauspieler Stationen zunächst in Düsseldorf und einem weiteren Weindepot: "In der Zeit habe ich sicher 200 Weine verkostet", erinnert er sich.

"Warum plötzlich Flori aus 'Dahoam is Dahoam' im Weinladen steht"

Und seine Kunden? Die staunen teils nicht schlecht, wenn sie ihren TV-Liebling plötzlich zwischen Weinregalen erkennen: "Das Lustige war, dass viele das sichtlich nicht zusammenbringen konnten, warum da plötzlich der Flori aus 'Dahoam is Dahoam' in einem Weinladen steht."

Doch bedeutet seine berufliche Neu-Orientierung auch sein Aus vor und hinter der Kamera? "Nein", sagt Tommy Schwimmer ganz klar "Ich habe immer gesagt, das Spielen hat für mich oberste Priorität." So will sich der Schauspieler und Drehbuchautor mit der Zeit ein gutes Team aufbauen, das auch ohne den Inhaber selbst im Laden zurechtkommt.