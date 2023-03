Tom Hanks und Ehefrau Rita Wilson feiern mit Joe Biden im Weißen Haus

US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch den griechischen Unabhängigkeitstag mit einem Empfang im Weißen Haus gewürdigt. Die Gästeliste führten Tom Hanks und Ehefrau Rita Wilson an.

US-Präsident Joe Biden (80) hat am vergangenen Mittwoch einen Empfang im Weißen Haus abgehalten, um den griechischen Unabhängigkeitstag (25. März) zu ehren. "Es ist wunderbar, Sie alle im Weißen Haus willkommen zu heißen, um 202 Jahre griechische Unabhängigkeit und all die großartigen Beiträge zu feiern, die Griechen und griechische Amerikaner für unser Land geleistet haben", erklärte Biden .

Bei der Feierlichkeit begrüßte er unter anderem Schauspieler Tom Hanks (66) und Ehefrau Rita Wilson (66), die griechische Wurzeln hat. Die Sängerin und Filmproduzentin performte auch vier Lieder auf der Bühne. Nach ihrem Auftritt lobte Biden ihren Gesang und fügte scherzend hinzu: "Das einzige, worüber ich mir Sorgen mache, ist Ihr Männergeschmack." Danach bat er Hanks auf die Bühne, der ihm entgegnete: "Ich bin kein Grieche. Aber ich hatte den gesunden Menschenverstand, eine zu heiraten."

Rita Wilsons Familie nach US-Präsident benannt

"Traum wurde wahr", schrieb Wilson zu Fotos ihres Auftritts. Wilsons Vater stammte aus Bulgarien, ihre Mutter aus Griechenland. "Als Amerikanerin der ersten Generation bin ich meinen Eltern für immer dankbar, die ihr griechisches und bulgarisches Erbe mit Stolz und Liebe geteilt haben", erklärte sie in dem Posting weiter. "Meine Eltern liebten Amerika zutiefst und vermittelten mir die Werte Freiheit und Demokratie." Ihr Vater Allan Wilson habe seinen Namen geändert, um US-Bürger zu werden, "und wählte Wilson nach Präsident Woodrow Wilson. Jeden Tag sagte mein Vater 'Gott segne Amerika'. Und ich sage: Gott segne meinen Vater, meine Mutter, Dorothy, Präsident Biden und die First Lady. Gott segne Amerika."

Wilson und Tom Hanks, die am 30. April ihren 35. Hochzeitstag feiern, haben 2020 die griechische Staatsbürgerschaft erhalten. Das Paar urlaubt regelmäßig in Griechenland und besitzt auf der Insel Antiparos ein Haus. Die beiden produzierten im Lauf der Jahre zudem mehrere Filme mit griechischem Bezug, darunter "My Big Fat Greek Wedding - Hochzeit auf Griechisch".