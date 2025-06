Tom Gerhardt verrät: So entstand die "Hausmeister Krause"-Familie

Von 1999 bis 2010 flimmerte "Hausmeister Krause" über die Bildschirme. Die skurrile Satire erlangte schnell Kultstatus und der Cast um Tom Gerhardt, Janine Kunze und Axel Stein wurde einem breiten Publikum bekannt. Nachdem vor einigen Monaten Gerüchte um eine Serienfortsetzung im Raum standen, verrät der "Dieter Krause"-Darsteller nun ganz exklusiv in der AZ, wie er die lustige TV-Familie damals zusammenstellte.

Tom Gerhardt (67) entwickelte mit dem Vorzeigespießer "Dieter Krause" eine Kultfigur, die noch heute vielen Zuschauern ein Begriff ist. Nach dem Ende der Sat.1-Serie erweckte seine Paraderolle im Theaterstück "Hausmeister Krause – Du lebst nur zweimal" und im Solo-Programm "Volle Packung!" auf der Bühne erneut zum Leben. Im AZ-Interview verriet er vor einigen Monaten auch, dass eine TV-Fortsetzung nicht ausgeschlossen sei. Nun wagt Tom Gerhardt eine kleine Zeitreise – und verrät in der AZ, wie damals die kultige Fernsehfamilie um Janine Kunze (50), Axel Stein (43) und Irene Schwarz (65) entstanden war.

"Hausmeister Krause": Tom Gerhardt auf Theaterbühne

Für die Theater-Version von "Hausmeister Krause" musste sich Tom Gerhardt nach einer Neubesetzung für viele der kultigen Serienfiguren umsehen. Während Irene Schwarz noch gelegentlich in ihre Paraderolle der "Lisbeth Krause" zurückkehrt, wurden "Carmen" und "Tommie Krause", "Herbert" und "Makielski" mit neuen Darstellern auf der Theaterbühne ganz neu (und sehr treffend) zum Leben erweckt. So ist es eingefleischten Serienfans noch immer möglich, voll und ganz in die Welt von "Dieter Krause" einzutauchen.

Tom Gerhardt schwärmt von Janine Kunze: "Wir waren uns einig"

Nach einer Theatervorstellung im März 2025 bat die AZ Tom Gerhardt zum persönlichen Interview. Dabei schwelgte er auch in Erinnerungen an die Fernsehzeit der Krause-Familie. Über Janine Kunze, die als "Carmen Krause" deutschlandweit bekannt wurde, sagt er heute: "Ich habe zusammen mit Bernd Eichinger die Casting-Videos angeschaut. Und gemeinsam haben wir damals unsere Carmen ausgesucht, das weiß ich noch ganz genau. Wir haben über dieses Casting-Video von Janine Kunze so gelacht und waren uns einig: 'Ja, die ist gut. Die wird es!' Das war bei ihm in Schwabing in seiner Wohnung."

Stefan Preiss, Stephan Bieker, Tom Gerhardt, Irene Schwarz und Franziska Ferrari in "Hausmeister Krause - Du lebst nur zweimal". © IMAGO/APress

Auch für seinen Seriensohn, der von Axel Stein verkörpert wurde, findet Tom Gerhardt in der AZ anerkennende Worte: "Der Tommie stand schon lange fest. Axel Stein war offensichtlich so talentiert, dass wir an diesem Jungen überhaupt nicht vorbeikommen konnten. Der war noch sehr jung, aber als Schauspieler fit wie ein Turnschuh. Er kam ans Set, wusste alles und konnte seinen Text rückwärts aufsagen."

Janine Kunze und Axel Stein standen für "Hausmeister Krause" gemeinsam vor der Kamera. Als Carmen und Tommie brachten sie das Publikum zum Lachen. © imago/United Archives

Über die Besetzung seiner Serienehefrau sagt Tom Gerhardt heute: "Irene Schwarz kommt aus Köln und die haben wir auch in Köln gecastet. Die Rolle der 'Lisbeth Krause' ist gar nicht so leicht zu spielen. Denn die Rolle macht auf den ersten Blick gar nicht so viele Gags, aber sie hat das so toll hingekriegt."

Tom Gerhardt über "Hausmeister Krause": "Vielleicht assi, daneben oder verrückt"

Tom Gerhardt erzählt weiter: "Dann mussten wir natürlich noch einen guten Makielski finden, was uns mit Jürgen Tonkel natürlich hervorragend gelungen ist. Wir mussten einen guten Herbert finden, Detlev Redinger, der mittlerweile leider verstorben ist. Er war auch schon ein bisschen älter als wir."

Schließlich erklärt er, was ihm bei der Zusammenarbeit besonders wichtig erschien: "Die Voraussetzung war: Es müssen Leute sein, die über sich selbst lachen können. Mit woken Schauspielern wäre sowas nicht zu machen. Man muss diese Charaktere mit Liebe spielen, das begründet auch den Erfolg der Serie. Das sind Archetypen, die sind vielleicht assi, daneben oder verrückt, aber sie sind sehr, sehr menschlich."

Tom Gerhard im September 2024: "Mache einen Rundruf"

Im September 2024 hatte Tom Gerhardt mit der AZ über die Möglichkeit einer Serienfortsetzung gesprochen. Über das erneute Mitwirken von Janine Kunze, Axel Stein und Irene Schwarz hatte der sympathische Kölner gesagt: "Wenn es tatsächlich dazu kommt, mache ich einen Rundruf." Der Schauspieler war sich allerdings sicher: "Wenn wir das tatsächlich machen, dann müssen wir es richtig anpacken. Damit es wieder richtig knallt." Ob "Dieter Krause" tatsächlich auf den Fernsehbildschirm zurückkehren wird (und in welcher Besetzung), müssen Fans nun wohl einfach abwarten.