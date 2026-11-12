Tom Gerhardt rechnet mit Political Correctness ab: "Die ganze verlogene Heuchelei"

Vor 16 Jahren fiel die letzte Klappe bei "Hausmeister Krause": Heute lässt Tom Gerhardt seine Kultfiguren auf der Theaterbühne weiterleben. Die Abendzeitung traf den Komiker zum persönlichen Interview – und erfuhr Details zu kontroversen Scherzen, Rentenplänen und einer möglichen TV-Fortsetzung.

Mit der Figur des "Dieter Krause" führt Tom Gerhardt (68) das deutsche Spießbürgertum ad absurdum – und das seit mehr als 30 Jahren. Auch in seinem Theaterstück "Volle Packung" lässt der Komiker den zauseligen Hausmeister aufleben, neben zahlreichen anderen Figuren. Die Abendzeitung war bei seiner Show in Berlin zu Gast – und traf Tom Gerhardt zum Interview.

Tom Gerhardt: "Rede einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist"

Wer politisch korrekte Comedy möchte, sollte sie wohl nicht bei Tom Gerhardt suchen: Der 68-Jährige ist für völlig überzeichnete Figuren und unverblümte Satire bekannt. Dass er dabei auch mal für Schnappatmung sorgt, nimmt er gerne in Kauf, stellt jedoch in der Abendzeitung klar: "Ich mache eigentlich nie etwas, womit ich gezielt wirklich reale, lebendige Personen angehen möchte. Ich rede einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist."

Mit Gegenwind könne Tom Gerhardt gut leben. "Ich kann die ganze verlogene Heuchelei nicht mehr ertragen. Und dazu gehört eben auch dieses ewige Gejammere aus der woken Szene", verrät er der Abendzeitung. Sein Hauptziel sei jedoch kein Krieg gegen den "Wokismus": "Ich gehe auf die Bühne und möchte dem Publikum etwas bieten, bei dem es zwei Stunden lang einfach den Alltag vergessen kann. Ich entführe die Zuschauer auf einen etwas verrückten, absurden Planeten, auf dem sie sich total entspannen können."

In "Volle Packung" schlüpft Tom Gerhardt in wechselnde Figuren – und nimmt dabei unter anderem "Political Correctness" aufs Korn. © imago/Eibner

"Das ist ja alles noch relativ harmlos bei mir", meint Tom Gerhardt weiter. "Dass dabei manchmal auch irgendwelche Wichtigtuer unter die Räder geraten, ist durchaus erwünscht, aber nicht mein erklärtes Ziel. Das mache ich gerne, wenn es sich ergibt, aber ich greife nie konkrete Personen an. Wenn ich jemanden nicht leiden kann, ist er es mir eh nicht wert, dass er einen zu hohen Stellenwert einnimmt."

"Hausmeister Krause": Das sagt Tom Gerhardt zur TV-Fortsetzung

Für April 2027 hat Tom Gerhardt von "Volle Packung" geplant. Seit vier Jahren tourt er außerdem mit dem Stück "Hausmeister Krause: Du lebst nur zweimal" durch die Lande. Ab Januar 2027 geht es für "Dieter Krause" dann in dem Stück mit neuen Abenteuern auf der Theaterbühne weiter.

Doch wie steht es um eine mögliche TV-Fortsetzung von "Hausmeister Krause"? Dazu verrät Tom Gerhardt in der Abendzeitung: "Das ist immer wieder im Gespräch und ich werde in regelmäßigen Abständen darauf angesprochen. Die Sender sind interessiert. Bislang ist das aber ein Hin und Her, die Idee ist immer irgendwo hängen geblieben. Ich laufe dem aber nicht hinterher. Wenn es passieren soll, dann passiert es."

Der Kölner zeigt sich optimistisch: "Stoff hätten wir genug. Bei den Streaming-Diensten sind die alten Folgen von 'Hausmeister Krause' sehr gut gelaufen, weswegen das Interesse hier auch aufkam. Da hieß es: 'Oh, Moment, der Krause ist ja irgendwie unkaputtbar.' Das hätte ich selbst nicht gedacht. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass der Krause sich so lange hält. Der wird mich bis in meine letzten Tage verfolgen, das ist klar", so Tom Gerhardt lachend.

Als herrlich spießiger Dackelfreund ist "Dieter Krause" aus TV und Theater bekannt. Die alten Folgen der Sat.1-Serie sind inzwischen auf mehreren Streaming-Plattformen zu finden. © imago/Revierfoto

Was "Dieter Krause" so zeitlos macht? "Er ist ein urdeutscher Charakter. Viele erkennen ihn auch als nostalgische Figur, die zwar eine griesgrämige, aber dann doch irgendwie noch heile Welt verkörpert", vermutet Tom Gerhardt. "Auch wenn keiner so sein möchte wie er, verzeiht man ihm irgendwie alles, weil der Krause ja auch so ein Loser ist. Und dann ist er ja auch so diffus, hat diese große Tierliebe, also eigentlich ist er ein Arsch, aber ist dabei so menschlich. Er ist ein richtiger Archetypus. Wie eine knorrige alte Eiche, von der schon alle Blätter abgefallen sind, die aber trotzig im Wind steht und sich keinen Zentimeter bewegt."

Tom Gerhardt in seiner Paraderolle des "Dieter Krause". Seit mehreren Jahrzehnten schlüpft der Kölner in den Hausmeisterkittel. © imago/teutopress

Serienfamilie Krause: Tom Gerhardt über ehemalige Kollegen

Die TV-Serie "Hausmeister Krause" wurde von 1999 bis 2010 produziert und machte aus Irene Schwarz, Janine Kunze und Axel Stein ebenfalls Stars. In der Abendzeitung verrät Tom Gerhardt, ob seine TV-Familie für eine Fortsetzung zu haben wären: "Man hat mal kurz miteinander gesprochen und vorgefühlt. Ich weiß nicht, wie der jetzige Stand ist, aber prinzipiell wären sie wohl nicht abgeneigt. Axel Stein würde sich keine Pudelmütze mehr aufsetzen, aber bestimmt mal auf irgendeine Art vorbeischauen. Damit man auch jüngere Leute abholt, müsste man jetzt wahrscheinlich Enkelkinder in die Serie holen."

Das Konzept habe er bereits vor einer Weile entworfen – jedoch seien die Verhandlungen immer wieder im Sande verlaufen. "Irgendwann habe ich mir gedacht: 'Ja gut, es kommt, wie es kommt. Dann fällt uns schon was ein.' Das ist natürlich immer eine Menge Arbeit, Schreiben ist das Aufwendigste von allem, aber da würde schon etwas Witziges herauskommen", ist sich der Kölner sicher.

Janine Kunze, Irene Schwarz, Tom Gerhardt und Axel Stein bildeten in insgesamt acht Staffeln die kultige TV-Familie "Krause". © imago/teutopress

"Und wenn es nichts wird, dann gibt es ja immer noch die Bühne: Ich kann live spielen, so lange, wie ich gehen und stehen kann. Und bis jetzt läuft das ja auch sehr gut", so Tom Gerhardt weiter. Rentenpläne mache er von der Stimmung seines Publikums abhängig: "Solange die Leute Spaß daran haben, haben sie Spaß daran. Und wenn ich irgendwann nicht mehr den Humor der Menschen treffe, dann ist das auch okay. Dann gucke ich mir entweder selbst etwas an oder ich mache Urlaub. Gar kein Problem."