Tom Cruise rührt die Werbetrommel für den "Barbie"-Film

Von wegen Konkurrenz: Tom Cruise macht Werbung für drei Kinofilme, in denen er gar nicht mitspielt. Darunter befindet sich auch das pinke "Barbie"-Vergnügen.

Wer hätte das gedacht: Actionstar Tom Cruise (60) macht Werbung für den "Barbie"-Film. Auf seinen Social-Media-Kanälen gab der Schauspieler insgesamt drei Empfehlungen für einen Kinobesuch im Sommer. Sein eigener Film "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil eins" befand sich nicht darunter.

Ein Sommer "voller erstaunlicher Filme"

"Dieser Sommer ist voller erstaunlicher Filme, die man im Kino sehen kann", . "Dies sind nur einige, von denen wir es kaum erwarten können, sie auf der großen Leinwand zu sehen." Als Erstes nannte er Harrison Fords (80) "Indiana Jones und das Rad des Schicksals". Der Film startet am heutigen 29. Juni in den deutschen Kinos. "Herzlichen Glückwunsch, Harrison Ford, zu 40 Jahren 'Indiana Jones' und der Erschaffung einer der ikonischsten Charaktere der Kinogeschichte", schrieb Tom Cruise auch auf Twitter und Facebook. "Du hast uns unzählige Stunden Freude bereitet."

Weiter teilte er mit: "Ich liebe ein Double Feature, und es wird nicht explosiver (oder rosafarbiger) als eines mit Christopher Nolans 'Oppenheimer' und Greta Gerwigs 'Barbie'." Beide Filme kommen am 20. Juli in die deutschen Kinos.

Seine Follower zollen ihm dafür Respekt

Dass er für andere Stars und Filme die Werbetrommel rührt, brachte Tom Cruise viel Lob ein. Ein Follower forderte einen "Respekt-Button" für ihn, ein anderer Kommentar lautete: "Er kümmert sich um die Branche als Ganzes, nicht nur um seine Filme." Denn der Hollywood-Star hat mit dem siebten Teil seiner "Mission: Impossible"-Reihe selbst einen Kinofilm am Start. Er kommt am 12. Juli in die US-Kinos, einen Tag später in die deutschen Filmtheater.

Am 19. Juni feierte Tom Cruise die Weltpremiere in Rom. In der italienischen Hauptstadt lobte er, wie Menschen verschiedener Kulturen "zusammenkommen, um Kino zu genießen". Auf der berühmten Spanischen Treppe sagte er: "Es ist etwas, mit dem ich aufgewachsen bin, das mich dazu gebracht und inspiriert hat, zu träumen und die Welt bereisen zu wollen. Seit ich klein war, war es mein Ziel, Filme zu machen und zu reisen." Er betonte die Wichtigkeit, Filme im Kino zu sehen, und sagte an das Publikum gerichtet: "Es ist meine Leidenschaft, Sie zu unterhalten, und ich werde immer für große Theater und ein solches Erlebnis für alle kämpfen."