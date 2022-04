Tom Cruise fürs Platin-Jubiläum der Queen angekündigt

Tom Cruise als Gast beim Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II.? Die Einladung für den Hollywood-Star verwundert doch sehr.

Dieser Name auf der Gästeliste bei den Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. (96) weiß mehr als zu überraschen: , soll Hollywood-Star Tom Cruise (59) eine nicht unbedeutende Rolle beim 70. Thronjubiläum von Elizabeth II. einnehmen. Und zwar bei der Fernsehübertragung einer Live-Performance namens "The Queen's Platinum Jubilee Celebration", die am 15. Mai vor Schloss Windsor stattfinden und beim Sender ITV ausgestrahlt wird.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dabei soll eine Performance mit rund 1.300 Darstellerinnen und Darstellern sowie knapp 500 Pferden in vier Kapiteln die royale Geschichte von der Regentschaft von Elizabeth I. hin zur Krönung von Elizabeth II. nachstellen. Queen Elizabeth I. werde dabei von Dame Helen Mirren (76) verkörpert, die sich bestens mit der Darstellung einer Queen auskennt: 2007 wurde sie für ihre Rolle der Elizabeth II. in "Die Queen" mit einem Oscar ausgezeichnet.

Und wie soll bei all dem Tom Cruise ins Spiel kommen? Jedenfalls nicht als Schauspieler. Angeblich werde jeder der vier dargebotenen Akte von einem Stargast moderiert. Neben "Homeland"-Schauspieler Damian Lewis (51), "Bridgerton"-Star Adjoa Andoh (59) sowie Fernsehmoderator und Poet Alan Titchmarsh (72) soll es sich beim vierten im Bunde um Cruise handeln. Welche Aufgabe ihm dabei genau zuteilwerden soll, ist allerdings noch nicht bekannt.

Warum Tom Cruise?

Während Lewis, Andoh und Titchmarsh allesamt aus Großbritannien stammen, sticht Cruise in dieser Liste heraus. Was hat der im Bundestaat New York geborene US-Amerikaner mit der Queen am Hut?

Der Twitter-Spott ließ folglich nicht lange auf sich warten. für Cruise ist da die Rede, als "bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2012".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Bei dem Schauspiel am 15. Mai handelt es sich um eines von mehreren Events, das zu Ehren des 70. Thronjubiläums der Queen geplant ist. Den Höhepunkt wird eine viertägige Feier darstellen, die vom 2. bis zum 5. Juni steigt.