Tom Cruise erscheint im Helikopter zur "Top Gun: Maverick"-Premiere

Filmreife Vorführung von Tom Cruise: Der Schauspieler hat sich am Mittwoch im Helikopter zur Premiere seines neuen Films "Top Gun: Maverick" fliegen lassen.

Tom Cruise strahlt bei der Premiere von "Top Gun: Maverick" in San Diego.

Extravaganter Auftritt aus der Luft: Tom Cruise (59) hat sich am Mittwochabend stilvoll im Helikopter zur Premiere seines neuen Films "Top Gun: Maverick" in San Diego, Kalifornien, fliegen lassen. Bei seiner Ankunft beim USS Midway, ein Flugzeugträger der US-Navy, stieg Cruise strahlend und selbstbewusst im schwarzen Anzug und ikonischer Pilotensonnenbrille aus dem Hubschrauber aus und näherte sich den Fotografen am roten Teppich.

Unter seinem Sakko trug der Schauspieler zudem ein weißes Hemd, eine hellgraue Krawatte und eine schwarze Weste. Dazu kombinierte er schwarze Anzugschuhe aus glattem Leder.

Obwohl Cruise seit fast 30 Jahren selbst Besitzer eines Pilotenscheins ist, flog er den schwarzen Helikopter, auf dem in weißer Schrift sein Name und der des Films geschrieben stand, nicht selbst. "Ich fliege diesen Helikopter, aber nicht heute",

"Top Gun"-Fortsetzung ab 26. Mai im Kino

Neben Cruise waren auch seine Co-Stars Jennifer Connelly (51), Miles Teller (35), Jon Hamm (51), Monica Barbaro (31) und Lewis Pullman (29) bei der Premiere anwesend. Die langersehnte Fortsetzung der beliebten Actionfilmreihe läuft ab dem 26. Mai in den Kinos.