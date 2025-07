Tom Brady: "Großartiger Vater" durch großartige Arbeitsethik?

Tom Brady ist dreifacher Vater. In seinem Newsletter erzählt der ehemalige NFL-Quarterback von den Qualitäten, die einen "großartigen Vater" ausmachen - zum Beispiel ein gutes Vorbild in Sachen Arbeitsethik zu sein.

Tom Brady (47) gewährt in seinem wöchentlichen Newsletter einen seltenen Einblick in seine Gedankenwelt als Vater. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion, der drei Kinder großzieht, erklärt darin, was Vaterschaft für ihn bedeutet. "Ich denke, ein Teil davon, ein großartiger Vater zu sein, ist ein gutes Vorbild dafür zu sein, was es braucht, um sich um seine Familie zu kümmern", "Ich habe mich entschieden, das durch Football zu tun."

Was für manche wie eine Rechtfertigung klingen könnte, ist für den Sportler eine Philosophie. Brady erklärt: "Meine Hingabe an den Sport, die Stunden des Trainings, die Momente, in denen ich messerscharf fokussiert war - das waren Zeiten, in denen ich glaube, dass ich das Bestmögliche für meine Familie und meine Kinder getan habe, indem ich meinen Beruf priorisierte."

Vorbild in Sachen Arbeitsethik

Der Quarterback, der 2022 zunächst seinen Rücktritt verkündete, dann ein Comeback feierte und schließlich im Februar 2023 endgültig seine Karriere beendete, sieht seine Arbeitsethik als Lehrstunde für seine Sprösslinge. Durch sein Beispiel habe er ihnen gezeigt, "was es braucht, um wirklich gut in seinem Job zu sein, was es braucht, Verpflichtungen einzuhalten, was es braucht, ein großartiger Teamkollege zu sein."

Bradys Verständnis von Elternschaft geht demnach über klassische Vater-Kind-Aktivitäten hinaus. "Denkt daran, eure Kinder beobachten alles. Sie sehen, was ihr in jedem Aspekt eures Lebens tut und wie ihr es tut", mahnt er. "Gute-Nacht-Geschichten vorlesen und ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen sind nicht die einzigen Wege, ein großartiger Elternteil zu sein." Weiter führte er fort: "Ein großartiger Football-Spieler zu sein, hat mich nicht zu einem großartigen Vater gemacht, aber wie ich ein großartiger Spieler wurde, hatte durchaus einen Einfluss."

Drei Kinder, zwei Ex-Partnerinnen

Brady teilt sich die Elternschaft mit zwei Frauen: Sohn John "Jack" Edward Thomas (17) stammt aus der Beziehung mit Schauspielerin Bridget Moynahan (54), während er mit Ex-Ehefrau Gisele Bündchen (45) die Kinder Vivian und Benjamin (15) großzieht. Trotz der komplexen Familienkonstellation scheint der Alltag zu funktionieren.

Erst kürzlich teilte der stolze Vater Einblicke in seinen europäischen Sommer auf Instagram. zeigt ihn mit seinen drei Kindern bei Yacht-Ausflügen, Restaurant-Besuchen und Sightseeing-Touren. Besonders auffällig: Die verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem 47-Jährigen und seinem ältesten Sohn Jack.

Momente jenseits des Rampenlichts

Im Juni reiste die Familie durch die Niederlande und Deutschland. zeigten sie im Fußballstadion, vor einer Graffiti-Wand oder beim Besuch im Anne-Frank-Haus in Amsterdam. "Wir sammeln Erinnerungen, die für immer bestehen werden, während wir diese verschiedenen Kulturen erleben", kommentierte Brady dazu auf Instagram. Anfang Juli postete er in seiner Story ein Foto seiner Tochter Vivian beim Entspannen im Wasser vor Spaniens Küste. "Meine kleine Meerjungfrau nimmt Sonne und Meer auf", schrieb der verliebte Papa dazu.