Töchter von ESC-Star Nicole: Schlagersängerin plaudert aus dem privaten Nähkästchen

Im zarten Alter von 17 Jahren holte Nicole einst den ESC-Pokal nach Deutschland – und steht bis heute gerne auf der Bühne. Privat ist sie von vielen starken Frauen umgeben. Jetzt spricht Nicole über das Leben mit ihren Schwestern, Töchtern und Enkelinnen.

Mit "Ein bisschen Frieden" schrieb Sängerin Nicole (61) deutsche ESC-Geschichte. Privat fand sie das Glück im Kfz-Sachverständigen Winfried Seibert (65), der auch nach ihrer Brustkrebsdiagnose (Dezember 2020) fest an ihrer Seite stand. Seit fünf Jahren ist die Sängerin, die ab September 2026 auf große Tour geht, inzwischen krebsfrei. Die zweifache Mutter guckt nach vorne – und spricht jetzt über ihre größten privaten Freuden.

Sängerin Nicole: "Zu Hause bin ich überhaupt kein Star"

Zwei Schwestern, zwei Töchter und zwei Enkelinnen: Das Leben von Nicole ist geprägt von weiblichen Bezugspersonen. Im Gespräch mit "Frau im Spiegel" spricht die 61-Jährige über diesen Segen und verrät, wie es ihren erwachsenen Töchtern heute geht: "Sehr gut. Unsere Älteste Marie-Claire (41) kann sich als gelernte Logopädin vor Aufträgen kaum retten und arbeitet in drei Praxen. Joëlle (29) arbeitet bei einer Solartechnik-Firma und ist eine sehr talentierte Fotografin."

Auch auf ihre Enkelinnen Mara (15) und Lilly (10) kommt Nicole zu sprechen: "Derzeit sind wir sehr eingespannt mit unseren Enkeltöchtern. Winfried und ich sind gefragte Taxifahrer, Köche, Hausaufgabenhilfe und Psychologen für die zwei." Wie man sich die ESC-Legende als Großmutter vorstellen kann? "Eine ganz normale Oma. Zu Hause bin ich überhaupt kein Star." Nach dem Ende ihrer Tour freut sich Nicole auf eine Auszeit in Kapstadt, bei der weibliche Unterstützung ebenfalls nicht fehlen darf: "Wahrscheinlich kommt meine jüngere Schwester Sabine mit. Wir Schwestern stehen uns sehr nah."

2011 war Nicole (re.) mit ihrer ältesten Tochter Marie Claire im TV zu sehen. Die Sängerin schätzt ihr weibliches Umfeld sehr. © imago/Christian Schroedter

Ehemann von ESC-Star Nicole: "Wir ergänzen uns"

Ehemann Winfried Seibert, dem Nicole 1984 das Jawort gab, stellt in der Familie die männliche Minderheit dar. Offenbar kein Problem für den Kfz-Sachverständigen, über den Nicole liebevoll sagt: "Wir ergänzen uns. Ganz wichtig ist Respekt. Auch wir sind nicht immer einer Meinung und streiten mal. Ich bin Skorpion. Ich habe einen Dickkopf und Scheren. Aber es fliegen keine Tassen, keine Teller und keine Worte unterhalb der Gürtellinie. Wenn wir mal streiten, dann mit Niveau!"