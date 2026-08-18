Todesursache von Hayden Panettiere (†36): Gerichtsmedizin teilt erstes Ergebnis mit

Mit nur 36 Jahren ist die US-Schauspielerin Hayden Panettiere gestorben. Der plötzliche Tod der Ex-Frau von Wladimir Klitschko schockiert Hollywood. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesursache geben.

Große Trauer um Hollywoodstar Hayden Panettiere (1989-2026): Die Schauspielerin, die durch die Serien "Heroes" und "Nashville" bekannt wurde, ist tot. Sie starb im Alter von 36 Jahren. Bestätigt wurde die Nachricht von ihrem Vater . Dem starb Panettiere am Sonntagmorgen.

Todesursache: Woran starb Hayden Panettiere?

"Mit tiefer Trauer teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit. Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die unermessliche Liebe und Freude in das Leben aller brachte, die sie kannten - und in das der Millionen, die sie auf dem Bildschirm sahen", erklärte ihr Vater Skip Panettiere laut "ABC News". Er bat zugleich um Privatsphäre, "da unsere Familie Zeit braucht, um diesen unvorstellbaren Verlust zu verarbeiten".

Wie US-Medien weiter berichten, wird aktuell die Todesursache ermittelt. Die Gerichtsmedizin von Greenville County teilte am Montag mit, dass Hayden Panettiere an einem Herzstillstand gestorben sei. Dem Promi-Portal zufolge wurde in dem Notruf eine mögliche Überdosis erwähnt. Ob tatsächlich Drogen zum Tod der jungen Schauspielerin geführt haben, ist bislang noch nicht bestätigt.

Polizei ermittelt nach Tod

Quellen aus Strafverfolgungskreisen bestätigten "TMZ", dass die Polizei am Sonntag auf einen Vorfall reagiert habe und Ermittlungen liefen. Laut dem Portal war Panettiere am Samstag gemeinsam mit ihrem On-Off-Freund Brian Hickerson von Los Angeles aus in den Süden geflogen.

Vor der Kamera seit dem Babyalter

Panettiere stand praktisch ihr gesamtes Leben vor der Kamera. Ihren ersten Auftritt hatte sie mit elf Monaten in einem Werbespot. Der Durchbruch gelang ihr als Cheerleaderin Claire Bennet in der NBC-Serie "Heroes". Später verkörperte sie im Musikdrama "Nashville" die Country-Sängerin Juliette Barnes. Zweimal war sie für einen Golden Globe nominiert.

Im Kino war sie unter anderem in "Remember the Titans" an der Seite von Denzel Washington zu sehen, außerdem in "Raising Helen" und "Ice Princess". In der "Scream"-Reihe spielte sie Kirby Reed, dem Videospiel "Until Dawn" lieh sie ihre Stimme.

Memoiren erst im Mai erschienen

Über die Schattenseiten ihrer Karriere sprach Panettiere zuletzt offen. Im Mai erschienen ihre Memoiren "This Is Me: A Reckoning", in denen sie den frühen Ruhm, ihre psychische Gesundheit, die Mutterschaft und den Tod ihres Bruders verarbeitete. Das Buch schaffte es auf die Bestsellerliste der "New York Times".

Ihr Bruder Jansen Panettiere war im Februar 2023 mit 28 Jahren gestorben. Als Ursache nannte die Familie damals eine Herzvergrößerung in Verbindung mit Komplikationen an der Aortenklappe.

Hayden Panettiere hinterlässt ihre elfjährige Tochter Kaya, die 2014 aus der Beziehung mit dem früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko (50) hervorging. Das Sorgerecht hatte sie 2018 an ihren Ex-Verlobten abgegeben, während sie mit einer Wochenbettdepression kämpfte.