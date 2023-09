Todesnachricht über Stefanie Hertel sorgt für Wirbel: Anwälte greifen ein

Stefanie Hertel ist tot? Das behauptete zumindest ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursierte. Die Volkmusiksängerin ist stinksauer über die falsche Todesnachricht, denn sie erfreut sie sich bester Gesundheit.

Eigentlich läuft es bei Sängerin Stefanie Hertel richtig gut. Die Ex von "Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross genießt ihr Liebesglück mit Lanny Lanner – und Tochter Johanna überraschte die 44-Jährige Anfang des Jahres mit einem besonderen Berufswunsch. Sie will Konditorin werden, wie sie im AZ-Interview berichtete. Also alles Friede, Freude, Eierkuchen... Wäre da nicht eine tragische Nachricht über Hertels Tod, welche im Netz die Runde machte. Über die wundert sich auch die Sängerin selbst, wie sie auf Instagram verriet.

Stefanie Hertel: Sie will gegen die Todesnachricht vorgehen

Auf Instagram teilte die Sängerin einen Beitrag, den sie inzwischen wieder gelöscht hat. Darin war ein Screenshot der Todesmeldung mit der Überschrift "Stefanie Hertel verstarb im Alter von 44 Jahren. Die Ursache war diese gefährliche Krankheit".

Hertel gab auf ihrem Account Entwarnung und schrieb: "Ich erfreue mich bester Gesundheit und kann nur hoffen, dass wir bald irgendetwas dagegen tun können." Aktuell seien ihre Anwälte aber noch ratlos. Wer hinter dem YouTube-Video mit der falschen Todesnachricht steckt, ist nicht bekannt. Daher bat die Sängerin auch ihre Fans um Hilfe. Wer eine solche Meldung sieht, solle sie den Netzwerken melden.

Auch Nino de Angelo wurde online schon für tot erklärt

Stefanie Hertel ist nicht die einzige, die sich mit solchen Falschmeldungen auseinandersetzten muss. Immer wieder wird der Tod von Promis fälschlicherweise im Netz verbreitet. Erst vor einigen Wochen brachte eine ähnliche Meldung Sänger Nino de Angelo auf die Palme. "Die Auferstehung wird dann am Samstag bei Florian Silbereisen live übertragen", kommentierte der 59-Jährige die traurige Nachricht über seinen Tod.