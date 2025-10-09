Todesfall schockiert Michaela May: "Aus dem blühenden Leben" gerissen

Schauspielerin Michaela May trauert um Kollegen und liebe Freundin Wanda Perdelwitz. Die 41-Jährige starb an den Folgen eines Radl-Unfalls. "Ich bin geschockt und unendlich traurig", so die beliebte Münchner Schauspielerin...

Michaela May verabschiedet sich von Wanda Perlewitz. Die 41-Jährige ist an den Folgen eines Radl-Unfalls gestorben

"Mit großer Trauer bestätigen wir den Tod der Schauspielerin Wanda Perdelwitz, die bei einem tragischen Unfall verstorben ist", erklärte ihr Management. Die Hamburger Schauspielerin war bekannt durch Rollen in "Großstadtrevier"- und "Traumschiff". Auch in der Katie-Fforde-Verfilmung "Meine verrückte Familie" war der TV-Star zusehen – an der Seite von Michaela May.

Dooring-Unfall: Radl-Fahrerin Wanda Perdelwitz knallt in Autotür

Die 41-Jährige sei außergewöhnlich gewesen als Künstlerin und Mensch – leidenschaftlich, wahrhaftig und voller Hingabe. Mehreren unbestätigten Medienberichten zufolge starb sie an den Folgen eines Fahrradunfalls. Tatsächlich war am 28. September nach Polizeiangaben eine 41 Jahre alte Frau im Hamburger Stadtteil Rotherbaum bei einem sogenannten Dooring-Unfall lebensbedrohlich verletzt worden und sei später im Krankenhaus gestorben.

Ein Beifahrer hatte den Ermittlungen zufolge die Tür eines haltenden Transporters von innen geöffnet; mutmaßlich ohne auf den Radverkehr zu achten. Die 41-Jährige sei dabei gegen die Tür geprallt und schwer verletzt worden.

Michaela May zeigt gemeinsame Fotos mit Wanda Perdelwitz

Michaela May ist "geschockt und unendlich traurig", wie sie auf Instagram schreibt. Wanda Perdelwitz sei eine "liebe, tolle, treue, außergewöhnliche, großartige, wunderbare Frau, Schauspielerin und vor allem liebevolle Freundin" gewesen, so die 72-Jährige. "Mitten aus dem blühenden Leben", sei Perdelwitz gerissen worden. Michaela May teilt gleich mehrere gemeinsame Fotos mit Freundin Wanda Perdelwitz: "Ich werde die Gespräche, dein verschmitztes Lächeln und die liebevollen Treffen soooo vermissen! Fliege in den Himmel, du wunderbare Rose."

Wanda Perdelwitz hatte in zahlreichen weiteren Fernsehproduktionen, aber auch in Theaterstücken mitgewirkt. Perdelwitz' Mutter Heidrun war ebenfalls Schauspielerin, ihr Vater Reinhard Hellmann Regisseur und Schauspieler. Wanda Perdelwitz studierte von 2003 bis 2007 an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Die gebürtige Berlinerin hinterlässt einen 2019 geborenen Sohn.