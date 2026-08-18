Tod von Hayden Panettiere: Ex Wladimir Klitschko meldet sich zu Wort – und teilt Foto mit Tochter

US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist am Sonntag im Alter von 36 Jahren gestorben. Zwei Tage nach ihrem Tod hat sich nun ihr Ex Wladimir Klitschko öffentlich zu Wort gemeldet. Mit der gemeinsamen Tochter verabschiedet er sich öffentlich von seiner einstigen Liebe.

Hayden Panettiere ist tot. Wie mehrere US-Medien berichten, starb die Schauspielerin unerwartet am Sonntagabend. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Panettiere war 36 Jahre alt. Ihr Vater bestätigte ihren Tod gegenüber dem US-Nachrichtensender ABC News. "Sie war ein unglaubliches Licht und Naturgewalt, die allen, die sie kannte - und den Millionen, die sie auf dem Bildschirm sahen - unmessbare Liebe und Freude brachte", heißt es in einem Statement.

Wladimir Klitschko über Tod von Hayden Panettiere: "Schock und große Trauer"

Kurz nach dem Tod von Hayden Panettiere hat sich am Dienstag (18. August) ihr Ex mit einer Trauer-Nachricht an die Öffentlichkeit gewandt. Mit Wladimir Klitschko war die Schauspielerin bis 20198 liiert, aus der Beziehung ging eine gemeinsame Tochter hervor. "Unsere Familie befindet sich in einer Zeit tiefen Schocks und großer Trauer", schreibt der einstige Profi-Boxer auf Instagram: "Die Nachricht von Haydens tragischem Tod hat mich zutiefst erschüttert. Sie ist viel zu früh von uns gegangen. Hayden war, obwohl sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer Tochter Kaya." Dazu postete Klitschko ein Foto, dass ihn mit Hayden und der gemeinsamen Tochter zeigt.

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Auch weitere Stars und Weggefährten Panettieres haben in den sozialen Medien auf den jungen Tod der Darstellerin reagiert. Sie bete, dass die Nachricht "falsch" sei, schrieb Beverley Mitchell ("Eine himmlische Familie") in einem Kommentar unter Panettieres letztem Instagram-Post, der sie scherzend mit Promo-Fotograph Randall Slavin zeigt. "Du bist so ein helles Licht und sooo geliebt", schrieb Mitchell, die wie Panettiere auch bereits als Kind zum Star wurde, weiter. Slavin teilte das gemeinsame Foto indes erneut in seinen Instagram-Storys, erweitert um die Caption "Friede sei mit dir, H".

"Sei nicht fort"

Rosie O'Donnell begrüßte Panettiere im Jahr 2000 als Gast in ihrer Talkshow, wo die damals Elf-Jährige eine erinnerungswürdige Performance von Britney Spears' Hit "(You Drive Me) Crazy" hinlegte. Die 64-Jährige postete nun ein Bild von Panettiere auf Instagram und brachte die Trauer vieler mit wenigen Worten auf den Punkt: "Oh mein Gott - mein Herz ist gebrochen." Die Schauspielerin Selma Blair ("Eiskalte Engel", "Natürlich blond"), die eine enge Freundschaft mit Panettiere verband, ringt unter deren letzten Post ebenfalls um die richtigen Worte: "Ich liebe dich. Sei nicht fort", schreibt die 54-Jährige dort.

"Ruhe in Frieden, sweet Hayden", postete Melissa Barrera, die mit Panettiere in dem Horror-Film "Scream VI" spielte, in ihren Instagram-Storys. Panettieres Rolle in der Slasher-Reihe stellte 2023 ihre Rückkehr zur Schauspielerei dar. Vier Jahre lang war sie zuvor in keinen Filmen und Serien zu sehen.

Panettieres professionelle Schauspielkarriere begann 1994 mit einer Rolle in der Soap "Liebe, Lüge, Leidenschaft". Bereits mit elf Monaten drehte sie einen Werbespot für eine Spielzeug-Eisenbahn. Einem breiten Publikum wurde sie durch ihre Rollen in den Serien "Heroes" und "Nashville" sowie der Horror-Reihe "Scream" bekannt. In Deutschland erreichte sie durch ihre Beziehung zu Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko zusätzliche Bekanntheit.