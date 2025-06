Vor wenigen Tag machte Hundeprofi Martin Rütter den Tod seiner an Krebs erkrankten Hündin öffentlich. Jetzt trauert auch Ralf Schumacher um sein geliebtes Haustier. Der Ex-Rennfahrer klärt über die Hintergründe auf.

Ralf Schumacher wurde am Montag (30. Juni) 50 Jahre alt und durfte sich über viele Glückwünsche freuen. Doch die Stimmung ist beim ehemaligen Formel-1-Fahrer getrübt. Schumacher musste vor wenigen Tagen einen tierischen Verlust verkraften, wie er jetzt mitteilt.

Ralf Schumacher trauert um Katze: "Wahrscheinlich einen Schlaganfall bekommen"

Wöchentlich kommt Ralf Schumacher mit TV-Moderator Peter Hardenacke im Podcast " " ins Gespräch. In einer aktuellen Folge fragte Hardenacke seinen prominenten Podcast-Kollegen, wie er seinen Tag verbrachte. Schumacher erklärt daraufhin, er müsse auf ein "etwas trauriges Thema" zu sprechen kommen. "Ich musste eine unserer Katzen einschläfern lassen".

Der Ex-Rennfahrer schildert: "Fast 20 Jahre hat sie gelebt, aber sie hat leider so geschrien, irgendwas war. Und dann konnte sie nicht mehr gehen und stehen." Schumacher hat eine Vermutung, woran seine geliebte Katze zuletzt gelitten haben könnte: "Wahrscheinlich hat sie einen Schlaganfall bekommen oder so was."

Harte Entscheidung für Ralf Schumacher: "Gehört leider zu den Pflichten dazu"

Dass er sein Haustier einschläfern ließ, war für Ralf Schumacher "nicht schön". Doch eine solche Entscheidung gehöre "leider auch zu den Pflichten dazu", wenn man sieht, dass das Haustier leide. Peter Hardenecke spricht sein Mitleid für den tierischen Verlust aus. "Es ist immer schwierig, wenn dann jemand gehen muss, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Tier ist. Wenn es so lange Teil des Lebens war, dann tut das schon auch weh", so der TV-Moderator. Das kann Ralf Schumacher nur bestätigen: "Ja klar, auf jeden Fall."

Katze von Ralf Schumacher hatte erfülltes Leben: "Trotzdem schmerzt es"

Der Bruder von Michael Schumacher (56) betont, "wenn man sich ein Tier holt", müsse man sich immer darauf einstellen, dass es krank werden kann. Doch "wenn es dann so weit ist", sei der Tod eines Haustiers für den Besitzer immer traurig, meint er. Ralf Schumacher sei froh, dass seine Katze "wirklich ein tolles Leben hatte". Außerdem meint er: "[Sie wurde, d. R.] wie gesagt fast 20 Jahre alt. Ich glaube, es ist dann auch okay. Aber trotzdem schmerzt es."

Martin Rütter kann Ralf Schumachers Trauer nach dem Tod der Katze nachempfinden. Auch Rütter musste sich vor Kurzem von einem Haustier verabschieden. © imago/Georg Ulrich Dostmann

Tod von Promi-Haustieren: Auch Martin Rütter trauert

Nicht nur Ralf Schumacher, sondern auch Martin Rütter (55) hatte vor Kurzem den Verlust eines geliebten Vierbeiners zu verkraften. Der Tierprofi musste sich von seiner Hündin Emma verabschieden, die an Lungenkrebs erkrankt war. Auch Rütter entschied sich dafür, sein Tier einschläfern zu lassen, um ein größeres Leiden der Hündin zu verhindern. Moderatorin Jana Ina Zarrella (48) drückte via Instagram ihr Mitgefühl aus und bedankte sich bei Martin Rütter dafür, dass er ihr nach dem Tod ihres Dackels Tyson zur Seite stand. Sollte Ralf Schumacher in seiner Trauerphase ein offenes Ohr benötigen, kann auch er sich sicherlich jederzeit an den Tierprofi wenden.