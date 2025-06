Tod mit 76 Jahren: Daran starb "Cheers"-Star George Wendt

Vor rund zwei Wochen ist Schauspieler George Wendt mit 76 Jahren gestorben. Jetzt steht auch fest, was für den Tod des "Cheers"-Stars verantwortlich war.

Am 20. Mai dieses Jahres wurde der Tod von US-TV-Star George Wendt (1948-2025) bekannt. Der Schauspieler, besonders bekannt geworden durch seine unnachahmliche Darstellung der Figur Norm in der Kult-Sitcom "Cheers", war im Alter von 76 Jahren im Schlaf verstorben, wie seine Familie damals in einem Statement bestätigte. Jetzt steht auch die Todesursache fest. Laut eines Berichts , das die Sterbeurkunde einsah, starb Wendt an einem Herzstillstand.

Todesursache von "Cheers"-Star George Wendt

Daneben geht aus der Sterbeurkunde des Los Angeles County Department of Public Health hervor, dass auch eine koronare Herzerkrankung sowie Bluthochdruck letztlich zu Wendts Tod geführt haben. Zudem war sein Cholesterinspiegel hoch und die Niere des TV-Stars nicht gesund. Laut der Sterbeurkunde wurde Wendt am 28. Mai eingeäschert.

Wendt trat in allen Episoden der über elf Staffeln laufenden Sitcom "Cheers" auf. Dafür wurde er zwischen 1984 und 1989 sechs Mal in Folge für einen Emmy als bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie nominiert. Er verkörperte die Figur auch in weiteren Produktionen wie etwa in "The Tortellis" oder "Frasier". Der Schauspieler bekam zudem die nach ihm benannte "The George Wendt Show", die im Jahr 1995 jedoch nach wenigen Folgen eingestellt wurde.

"Cheers"-Costar Ted Danson drückte seine Trauer aus

Die Nachricht von Wendts Tod löste Trauer und Bestürzung unter ehemaligen Kollegen und Weggefährten aus. "Ich bin erschüttert zu hören, dass Georgie nicht mehr bei uns ist. Ich sende all meine Liebe an Bernadette und die Kinder. Es wird lange dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ich liebe dich, Georgie", sagte etwa sein bekannter "Cheers"-Costar Ted Danson (77) .

John Ratzenberger (78), der in der Serie als Cliffie auftrat, würdigte seinen langjährigen Freund ebenfalls mit emotionalen Worten: "Für elf Jahre bei 'Cheers' teilten wir eine Bühne, viele Lacher und einen Platz in der ersten Reihe für eine der beliebtesten Freundschaften des Fernsehens. George erweckte Norm mit einer subtilen Brillanz zum Leben - der Art, die es mühelos aussehen lässt. Das war sein Geschenk."