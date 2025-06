Tod eines Fans überschattet Finale der Nations League

Während des Finales der Nations League zwischen Spanien und Portugal ist es zu einem tödlichen Vorfall auf der Tribüne gekommen. Der DFB ist "in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden des Fußball-Fans, der in München ums Leben gekommen ist".

Am Sonntagabend hat die portugiesische Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo (40) den Titel in der UEFA Nations League gewonnen. Das Spiel in München wurde von einem Todesfall eines Fans überschattet.

"Dieser Vorfall macht uns unfassbar traurig"

"Es gab einen medizinischen Notfall in der Münchner Arena, und trotz der besten Bemühungen des medizinischen Teams ist die Person leider um 00:06 Uhr (MEZ) verstorben", hieß es . "Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen." Die Person soll laut mehreren Medienberichten vom Mittelrang der Tribüne gestürzt sein. Es wird bis dato von einem tragischen Unglück ausgegangen. erklärte der DFB am Montag: "Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden des Fußball-Fans, der im Rahmen des Nations League Finals in München gestern ums Leben gekommen ist. Dieser Vorfall macht uns unfassbar traurig."

"Ich möchte der Familie eines verstorbenen Fans mein Beileid aussprechen", hatte Spaniens Trainer Luis de la Fuente (63) zuvor auf einer Pressekonferenz erklärt. "Das hat uns gezeigt, was im Leben wichtig ist". Seine Mannschaft verlor am Sonntagabend im Elfmeterschießen 5:3.

Das Finale in München erreichte im Schnitt 5,47 Millionen Fans beim TV-Gesamtpublikum (Marktanteil von 26,4 Prozent). 37,7 Prozent waren es bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer. Zuvor hatte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Nachmittag das Spiel gegen Frankreich um Platz drei verloren (0:2). Laut RTL erreichte das Spiel 40,4 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam es auf 47,1 Prozent. Bis zu 6,28 Millionen in der Spitze und 5,36 Millionen Fans im Schnitt (Marktanteil von 38,0 Prozent) sahen die Niederlage gegen Vize-Weltmeister Frankreich live bei RTL.