Tochter von Paul Walker: US-Model Meadow Walker hat geheiratet

Meadow Walker hat ihren Verlobten Louis Thornton-Allan in der Dominikanischen Republik zum Ehemann genommen. Videos und Bilder der Zeremonie postete sie via Instagram.

Die Tochter des verstorbenen Schauspielers Paul Walker (1973-2013) hat geheiratet. Wie das Model Meadow Walker (22) , haben sie und ihr Verlobter Louis Thornton-Allan den Bund der Ehe geschlossen. "Wir sind verheiratet!", .

Die Zeremonie fand am Strand der Dominikanischen Republik statt. In einem Video, das sie via Social-Media teilte, sind als Gäste auch Kollegen ihres Vaters aus der "Fast and Furious"-Reihe zu sehen. und Jordana Brewster (41). Diesel ist auch Meadows Patenonkel. , dass die Corona-Pandemie ihre Hochzeitspläne stark beeinflusste.

So habe unter anderem die Familie von Thornton-Allan nicht vor Ort sein können. Auch viele Freunde hätten aufgrund der Reisebeschränkungen nicht in die Dominikanische Republik einreisen können. Das Paar gab im August die Verlobung bekannt. Damals hielt Walker ihren Verlobungsring auf Instagram in die Kamera, .

