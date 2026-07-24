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Burger, Pommes, Döner: Söder-Tochter verrät Details über Essgewohnheiten ihres Vaters

Längst nicht nur Burger und Döner: Gloria-Sophie Burkandt spricht über ihre Ernährung und verrät, dass ihr Vater Markus Söder privat auch zu gesundem Essen greift.
AZ/dpa |
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CSU-Politiker Markus Söder und seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt geben derzeit Einblick in ihre Vater-Tochter-Beziehung. (Archivbild)
CSU-Politiker Markus Söder und seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt geben derzeit Einblick in ihre Vater-Tochter-Beziehung. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist in der Vergangenheit insbesondere als Fan von Fast-Food wie Burger oder Döner aufgefallen. Nach Angaben seiner ältesten Tochter Gloria-Sophie Burkandt verzehrt der CSU-Chef aber durchaus auch gerne gesunde Nahrung. 

"Mein Vater isst auch Salat", sagte die 27-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Er mag auch Obst und Gemüse, auch wenn er es gern so hinstellt, als würde er nichts anderes als Fleisch essen. So schlimm ist er gar nicht."

Sie selbst habe viele Jahre vegan gelebt, das sei nie ein Thema gewesen. "Es macht ihm Spaß, Veganer zu ärgern, aber das ist Öffentlichkeitsarbeit. Privat hat er das vollkommen akzeptiert. Im Grunde ist sein Motto: Leben und leben lassen."

Söder und seine Tochter standen zuletzt für die Doku-Serie "Born Famous – Fluch oder Segen" auf ProSieben über die Kinder berühmter Eltern gemeinsam vor der Kamera. In der Sendung geben beide Einblicke in ihre Vater-Tochter-Beziehung.

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