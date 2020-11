Tochter bestätigt: Karl Dall hatte Schlaganfall

Die Tochter von Karl Dall hat bestätigt, dass der Moderator, Komiker, Schauspieler und Sänger einen Schlaganfall erlitten hat.

Kürzlich wurde bekannt, dass Dreharbeiten für die ARD-Telenovela "Rote Rosen" wegen des Verdachts auf einen Schlaganfall bei Karl Dall (79, ) unterbrochen werden mussten. Janina Dall Nenadic (46), die , dass es sich tatsächlich um einen Schlaganfall gehandelt hat.

Dall habe am "11. November in Lüneburg einen Schlaganfall mit Hirnblutungen" erlitten, heißt es in einem Statement. "Dank schneller ärztlicher Hilfe konnte er sofort operiert werden. Die Ärzte sind zuversichtlich." Gemeinsam hoffe man, "dass Karl bald wieder auf die Beine kommt".

"Wir sind sehr betroffen über Karls unerwartete Erkrankung. Die bisherigen Dreharbeiten verliefen ausgesprochen engagiert und lustig. Wir drücken Karl jetzt alle Daumen für seine baldige Gesundung und sichern ihm und seiner Frau alle Unterstützung zu, die wir als sein Produktionsstudio bieten können", hatte "Rote Rosen"-Produzent Jan Diepers von der Studio Hamburg Serienwerft zuvor erklärt.