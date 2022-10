Titeländerung für Camilla: Deshalb könnte sie doch noch Queen werden

Seit dem Tod der Queen trägt Camilla den Titel "Queen Consort". Doch mit der offiziellen Krönung 2023 könnte die Ehefrau von König Charles den Zusatz "Consort" streichen. Was steckt dahinter?

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 endete in Großbritannien eine Ära. Zum ersten Mal seit 70 Jahren sitzt mit König Charles wieder ein Mann auf dem Thron. Seine Ehefrau Camilla trägt seither den Titel "Queen Consort". Doch das wird offenbar nicht so bleiben. Wie Insider berichten, plant der Palast, den Zusatz "Consort" zu streichen. Damit wird Camilla an der Seite ihres königlichen Gemahls tatsächlich zur Queen.

Wird Camilla doch noch zur Queen?

Die Krönung von Charles und Camilla ist für den 6. Mai 2023 geplant. Bis zu diesem Ereignis soll "Consort" aus dem Titel der 75-Jährigen gestrichen sein, wie royale Insider dem britischen " " berichten. Damit soll die Tradition fortgeführt werden, dass die Ehefrauen der bisherigen Könige den Zusatz nicht trugen – wie Queen Mary (Ehefrau von König George) und Queen Alexandra (Ehefrau von König Eduard).

Mit der Hochzeit mit Charles hatte Camilla bereitwillig den damals noch zukünftigen Titel "Queen Consort" akzeptiert, aus Respekt für das Volk. Doch das könnte sich mit der Krönung ändern. Palast-Quellen zufolge seien die royalen Berater "sehr entspannt" in Bezug darauf, ob die Öffentlichkeit Camilla als Queen anerkennt. Die britische Presse verzichtet bereits vermehrt auf den Zusatz "Consort" und schreibt von "Queen Camilla".

Das steckt hinter der geplanten Titeländerung für Camilla

Mit dieser Änderung ist die 75-Jährige allerdings nicht mit Queen Elizabeth gleichzusetzen. In formellen Mitteilungen, so behaupten die Insider weiter, werde sich Camilla weiterhin als "Queen Consort" bezeichnen. Bei der Änderung des Titels gehe es vor allem darum, die Tradition der Königs-Gemahlinnen fortzuführen und dem Willen des Volkes, Charles' Ehefrau Respekt zu zollen.

Ob Camilla am 6. Mai 2023 tatsächlich zur Queen wird, bleibt abzuwarten. Der Buckingham Palast hat eine öffentliche Stellungnahme bislang abgelehnt.