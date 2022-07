"Titanic"-Schauspieler David Warner ist tot

Viele kannten ihn als Bösewicht aus James Camerons Blockbuster "Titanic". Jetzt ist David Warner im Alter von 80 Jahren verstorben.

Trauer um David Warner (1941-2022): Der britische Schauspieler ist am 24. Juli im Alter von 80 Jahren in London gestorben. Das hat seine Familie "schweren Herzens" : "Wir, seine Familie und Freunde, werden ihn sehr vermissen und ihn als einen gutherzigen, großzügigen und mitfühlenden Mann, Partner und Vater in Erinnerung behalten." Warner litt an einer Krebserkrankung, habe seine Diagnose aber stets mit Fassung getragen, erklärte seine Familie in dem Statement weiter.

Der 1941 in Manchester geborene Brite war vor allem für seine Rolle als Spicer Lovejoy, dem Handlanger von Caledon Hockley (Billy Zane, 56), aus dem Blockbuster "Titanic" von James Cameron (67) bekannt. In seiner langjährigen Karriere spielte er oft den Bösewicht, neben "Titanic" unter anderem in "Die 39 Stufen" (1978) oder in "Time Bandits" (1981).

Von "Star Trek" bis "Mary Poppins"

Vielen wird Warner aber auch als Fotograf Keith Jennings aus "Das Omen" (1976) in Erinnerung bleiben. Zudem verkörperte er verschiedene Charaktere im "Star Trek"-Franchise. Zuletzt sah man Warner an der Seite von Emily Blunt (39) in "Mary Poppins' Rückkehr" (2018).

Warner war von 1969 bis 1972 mit Harriet Lidgren verheiratet. 1981 ging er mit Sheilah Kent erneut den Bund der Ehe ein, sie bekamen 1982 einen gemeinsamen Sohn.