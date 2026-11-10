Tina York und Roland Kaiser verbindet eine langjährige Freundschaft. Wie intensiv es wirklich zwischen den Musikstars zuging, verrät die 72-Jährige in einem Interview. Und dabei spart sie auch die pikanteren Details nicht aus.

Roland Kaiser (74) fliegen die Herzen vieler Damen zu, damals wie heute. Dreimal trat der Sänger vor den Traualtar, mit seiner Silvia ist er aber seit 1996 glücklich verheiratet. Musik-Kollegin Tina York (72) ging mit ihm durch viele Höhen und Tiefen – angeblich waren die beiden aber stets nur freundschaftlich verbunden. Ungewöhnlich nah kamen sie sich dennoch: Wie York verrät, haben sie einst nämlich das Wohnhaus geteilt.

Tina York zog zu Roland Kaiser: "Mächtig was los"

"Als er sich von seiner Frau Christina scheiden ließ, zog ich in sein Haus ein", sagt Tina York über Roland Kaiser im Gespräch mit "Freizeit Heute". "Ich kannte die Riesen-Badewanne aus rosafarbenem Marmor, in der er sich seinerzeit, mit Goldkettchen behängt, fotografieren ließ. Aber ich habe in dieser Wanne immer nur Musik gehört."

An die feuchtfröhlichen Stunden denkt Tina York noch heute gerne zurück. "Ich habe es mir immer gut gehen lassen in der Badewanne. Die war beleuchtet von innen. Da war immer mächtig was los in der Wanne", so die 72-Jährige.

In der rosafarbenen Marmor-Badewanne von Roland Kaiser gönnte sich auch Tina York entspannte Stunden. © imago/RolfHayo

Doch mehr als Freundschaft sei zwischen den Musikern nie drin gewesen, beteuert die Sängerin: "Nein, nein, Roland war doch mein Trauzeuge. Er rief immer von unterwegs an und sagte: 'Tinchen, ich hätte gerne heute Abend Spaghetti Bolognese.' Seine Frau fand das nicht lustig: Die hatte ihn auf Diät gesetzt."

Tina York über Chris Roberts: "Hatte alles, was ein Mann haben soll"

Geschwärmt habe sie hingegen für den Sänger Chris Roberts (†73): "Der war immer freundlich, auch zum Publikum. Er war ein sehr intelligenter und lustiger Mann. Der hatte alles, was ein Mann so haben soll. Einmal bin ich mit Absicht hinter der Bühne zusammengeklappt, damit er mich in die Garderobe trägt."