Tina Turners Witwer Erwin Bach ist wieder vergeben

Musikmanager Erwin Bach, Witwer von Tina Turner, hat nach langer Trauerzeit eine neue Liebe gefunden. Auf einer Feier in Zürich präsentierte er sich erstmals mit seiner Partnerin.

Erwin Bach (69), der Witwer der verstorbenen Rocklegende Tina Turner (1939-2023), hat eine neue Partnerin gefunden und zeigt sich damit nach längerer Trauerphase wieder glücklich. Wie der Schweizer "Blick" meldet, präsentierte sich das Paar bei einer Feier am 1. August auf Bachs Anwesen in Stäfa im Kanton Zürich erstmals in einem größeren öffentlichen Rahmen "innig und herzlich".

Bach und Turner erwarben das exklusive Anwesen in Stäfa im Herbst 2021 für etwa 70 Millionen Franken als Wochenenddomizil. Mittlerweile lebt er dort dauerhaft. Das großzügige Gut Steinfels erstreckt sich über rund 24.000 Quadratmeter und umfasst zehn historische Gebäude, einen Pool, einen Teich sowie einen Bootsanleger.

Erwin Bach und Christina L. teilen ein ähnliches Schicksal

Laut Schweizer Medien heißt die neue Partnerin von Erwin Bach Christina L., ist etwa 60 Jahre alt, US-Amerikanerin und lebt seit vielen Jahren in der Nähe von Gstaad. Sie teilt mit Bach ein ähnliches Schicksal: Auch sie verlor ihren Mann im Jahr 2023, der ein ehemaliger Topmanager und Philanthrop war. Das Paar hat sich etwa ein Jahr nach Tina Turners Tod zufällig bei einer Einladung von Freunden kennen und schätzen gelernt. Beide zeigen sich vorsichtig mit Details, betonen aber ihre "Dankbarkeit für die neue Liebe". Bach zu "Blick": "Jetzt kann ich wieder glücklich sein."

Erwin Bach und Tina Turner waren seit Mitte der 1980er Jahre ein Paar und ab 2013 bis zu ihrem Tod 2023 verheiratet. Die beiden lernten sich in Köln kennen, wo Tina Turner lebte und Erwin Bach in der Musikindustrie tätig war. 1994 zogen sie gemeinsam in die Schweiz. Tina Turner beschrieb ihre Beziehung als Liebe auf den ersten Blick und als ihre einzige wahre Ehe. Trotz Tinas gesundheitlicher Rückschläge in den letzten Jahren, unter anderem Darmkrebs und einer Nierentransplantation mit Erwin Bach als Spender, blieben sie stets skandalfrei und eng verbunden.