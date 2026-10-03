Tim Raue ganz emotional: Sternekoch kämpft wegen Ehefrau mit den Tränen 

Tim Raue ist seit elf Jahren glücklich an seine Katharina vergeben. Doch es gibt eine Angst, die den Sternekoch umtreibt – und die sorgt nun in einer TV-Show für einen besonders emotionalen Moment.

Tim Raue (52) hat sein privates Glück in der Kommunikationsexpertin Katharina Raue gefunden. Nun gab das Paar sein gemeinsames Talkshow-Debüt – und dabei zeigte sich der erfolgreiche Sternekoch von einer besonders emotionalen Seite.

Tim Raue sentimental: "Habe extreme Verlustängste"

"Was ich nicht vergessen möchte": Unter diesem Motto notiert sich Fußballexperte Christoph Kramer (35) täglich ein paar Zeilen in sein Tagebuch. Nachdem er das in der Talkshow "3nach9" erzählt hat, möchte Judith Rakers (50) von Studiogast Tim Raue wissen, was er in ein solches Tagebuch schreiben würde – und zwar konkret über Ehefrau Katharina, die direkt neben ihm sitzt.

Ergriffen erklärt der Sternekoch, warum ihn diese Frage sehr emotional macht: "Ich habe ja als Kind keine wirkliche Familie gehabt und habe extreme Verlustängste. Das Schlimmste, was sein könnte im Leben, ist, dass ihr etwas passiert. Da wüsste ich nicht, wie ich das zu händeln hätte. Und ich möchte einfach keinen Tag im Leben ohne sie sein. Keinen einzigen." Eine rührende Liebeserklärung, auf die seine Ehefrau gleich mit einem Kuss reagiert.

Ehe mit Sternekoch: Tim Raue möchte "Zeit füreinander haben"

Ob Katharina Raue als Ehefrau eines Sternekochs auch privat in den Genuss feinster Gaumenschmäuse kommt? Tim Raue gibt in der Talkrunde ehrlich zu: "Ich koche zu Hause nicht, seit einem Vierteljahrhundert nicht." Stattdessen dürfe sich seine Frau über Gerichte aus seinem Restaurant in der Berliner Kantstraße freuen.

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Ihr Ehemann bringe sich zu Hause auf andere Art und Weise ein, wie Katharina Raue erklärt: "Die Aufteilung ist so: Ich kümmere mich um die Wäsche. Und alles andere im Haushalt macht er. Alles." Für den Sternekoch ein persönliches Anliegen: "Ich bin eventuell leicht pedantisch veranlagt und möchte, dass die Dinge ihren Platz haben. Das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor", so Tim Raue.

Doch vor allem ist es dem 52-Jährigen wichtig, die gemeinsame Zeit zu genießen: "Ich habe auch irgendwann gelernt, Beruf vom Privaten zu trennen. Ich arbeite sechs Tage in der Woche von montags bis samstags, von sehr früh morgens bis sehr spät abends. Und wenn wir dann zusammen Zeit haben [...], dann möchte ich nicht kochen müssen. Und ich möchte nicht, dass sie irgendwas macht, sondern dass wir dann wirklich Zeit füreinander haben."