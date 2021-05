Tim Mälzer ist erleichtert über die Corona-Lockerungen

Tim Mälzer darf die Außenbereiche seiner beiden Restaurants in Hamburg wieder öffnen. Das fühle sich an wie "Weihnachten".

Bundesweit sinkt die Inzidenz und mit den ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen dürfen Gastronomen jetzt in ihren Außenbereichen endlich wieder Gäste empfangen. Auch Star-Koch Tim Mälzer ist erleichtert, dass er die Tore seiner Hamburger Restaurants "Bullerei" und "Die gute Botschaft" wieder öffnen darf: "Gott sei Dank können wir endlich wieder arbeiten. Für die Moral fühlt sich das an wie Weihnachten", .

Im vergangenen Jahr habe sich Mälzer viele Gedanken gemacht, ob er "weiter Gastronom sein kann und will". Er sei in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden, es fühle sich an, als würde er noch einmal von vorne anfangen, so Mälzer weiter. Und trotz der positiven Entwicklung macht ihm eines weiterhin Sorgen: "Ich sehe immer noch keine Konzepte der Politik für eine Öffnung der Innenbereiche."