Til Schweiger flüchtet nach Mallorca: Freunde in Sorge

Nach massiven Vorwürfen gegenüber Til Schweiger soll dieser am Samstag nach Mallorca geflüchtet sein. Vertraute des Filmschaffenden zeigen sich schon lange besorgt über seinen Zustand.

Ein am Freitag vom " " veröffentlichte Artikel schlug hohe Wellen. Darin ist von einer angeblichen Alkoholsucht Til Schweigers (59) sowie von unzumutbaren Zuständen bei den Dreharbeiten seiner Filme zu lesen. Samstag soll der Filmstar in einen Flieger nach Mallorca gestiegen sein, wo er einen Zweitwohnsitz hat.

Es sind schwere Vorwürfe, die die Verfasser des erheben: Neben einer angeblichen Alkoholsucht wird Til Schweiger auch aggressives Verhalten, Mobbing und sogar ein körperlicher Angriff am Filmset vorgeworfen. Bisher hat sich Til Schweiger selbst nicht dazu geäußert. Seine Anwältin ließ jedoch verlauten, es handle sich dabei um "angebliche Sachverhalte, die es nicht gegeben hat", der "Spiegel" sei "offenbar nicht umfassend informiert worden". Die angeblich seit Jahren existenten "kursierenden Gerüchte" seien "zu Unrecht als tatsächlich" präsentiert worden. Für Til Schweiger gilt die Unschuldsvermutung.

Til Schweiger: Sorge von Freunden um angebliche Alkoholsucht

Laut " " sei Til Schweiger am Samstagmorgen dann nach Mallorca "geflüchtet". Dort hat Schweiger einen Zweitwohnsitz. Ein Insider soll laut Bericht das Verhalten folgendermaßen gedeutet haben: "Er steckt halt wieder mal den Kopf in den Sand." Schweigers engster Kreis soll sich laut Bericht schon seit Jahren Sorgen um ihn machen und ihn darin bestärken, sich Hilfe zu suchen. "Alle Freunde wissen, dass er sich nur selbst helfen kann. Sie hoffen, dass er irgendwann selbst die Entscheidung trifft und sich in eine Entzugsklinik begibt", soll ein Insider gegenüber " " erzählt haben.

Zu augenscheinlich betrunkenen Eskapaden kam es bei Til Schweiger schon mehrfach: Erst Anfang April veröffentlichte er auf seinem Instagram-Kanal mehrere Videos, in denen er betrunken mit schwerer Zunge in die Kamera spricht. Schon damals zeigten sich Til Schweigers Freunde und Follower offenbar besorgt, wie er in einem der Videos verlauten ließ: "Alle Freunde und alle anderen sagen, du musst diesen Post löschen, weil man hört, dass du besoffen bist. Ich so: Nein, lösche ich nicht!" Kurz darauf hatte er sich offenbar doch umentschieden, denn die Videos sind seitdem nicht mehr auf seinem Profil zu finden.

Ein Freund der Familie berichtete unter anderem laut " " in einem älteren "Bunte"-Interview: "Das ist für niemanden aus dem familiären Umfeld schön. Keiner will seinen Vater öffentlich so sehen. Til ist zwar dafür bekannt, dass er viel und gerne feiert, aber er kann nicht so egoistisch sein und nur an sich und seinen vermeintlichen Spaß im Leben denken. Alle hoffen, dass ihm endlich klar wird, dass er sein Leben ändern muss."

2011: Til Schweiger schockt Kollegen mit betrunkenem Auftritt

Auch 2011 sorgte er für Schlagzeilen, als er bei einer Preisverleihung sichtlich alkoholisiert seine Dankesrede auf den "Querdenkerpreis" hielt. Auf der Bühne wurde er von Schauspieler Samuel Finzi (57) gestützt und leckte diesem die Backe ab. "Sorry, ich bin ein bisschen betrunken", erklärte Schweiger damals auf der Bühne. Viele Gäste des Events zeigten sich daraufhin in Interviews schockiert von dem Auftritt.

"Das geht gar nicht, sich so vorher einen in die Birne zu kippen", sagte eine Zuschauerin. Und ein Herr vermutete, dass "er den Award nicht so ernst genommen hat", berichtete damals die " ". Auch die Schauspielerin Tanja Schumann kommentierte den Auftritt gegenüber : Bei öffentlichen Veranstaltungen "müsste man sich zurückhalten".